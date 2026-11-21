Raceverslag

MotoGP GP van Portugal

MotoGP GP van Portugal: Marc Márquez crasht met titel in zicht; Marco Bezzecchi wint sprint

Marquez' titeltriomf uitgesteld doordat een crash in de sprint Martin en Bezzecchi in de strijd houdt

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 21 nov 2026, 15:19

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Marco Bezzecchi heeft de sprint van de Grand Prix van Portugal 2026 overtuigend gewonnen, terwijl Marc Márquez in de voorlaatste ronde op spectaculaire wijze crashte op het moment dat hij de titel leek te kunnen veiligstellen.

Márquez leek de titel binnen te hebben toen de race over halve afstand in Portimao richting de slotfase ging. De fabrieksrijder van Ducati reed op de derde plaats, achter de Aprilia's van Bezzecchi en Raúl Fernández.

Maar terwijl er lichte regen viel in Portimao, verloor Márquez met nog iets meer dan een ronde te gaan de voorkant van zijn Ducati in bocht 7. Daarmee kreeg de titelstrijd een bizarre wending.

Doordat Bezzecchi de race vanaf pole-position won en Jorge Martín op de fabrieks-Aprilia als vijfde finishte, gaat de titelstrijd nu door tot de volledige race van zondag.

Met nog 62 punten te verdienen heeft Márquez in het kampioenschap nu een voorsprong van 55 punten op Martín en 62 punten op Bezzecchi.

Bij de start kwam Bezzecchi goed weg vanaf pole-position en dook hij als eerste bocht 1 in, terwijl Raúl Fernández van de vierde naar de tweede plaats sprong door zowel Fabio Di Giannantonio als Marc Márquez te passeren.

Terwijl de twee Aprilia-rijders in ronde 2 vooraan begonnen weg te rijden, vochten Márquez en Di Giannantonio om de laatste podiumplek. De VR46-rijder pakte kort de derde plaats, maar Márquez sloeg terug en heroverde de positie.

Álex Márquez profiteerde vervolgens van dat gevecht en ging voorbij aan Di Giannantonio, waarna hij als rugdekking voor zijn broer op de fabrieks-Ducati fungeerde.

Martín viel intussen na een sterke start terug naar de zevende plaats. De fabrieksrijder van Aprilia slaagde er niet in om genoeg terrein goed te maken en de titelstrijd levend te houden.

De 28-jarige ging in de tweede ronde voorbij aan KTM-rijder Pedro Acosta en klom zo naar de zevende plek, maar een ronde later zette zijn landgenoot hem weer een positie terug.

Vier ronden voor het einde maakte Di Giannantonio een fout in bocht 1, waardoor zowel Acosta als Martín erlangs konden. Maar zelfs de zesde plaats zou voor Martín niet genoeg zijn om de titelstrijd open te houden.

In de voorlaatste ronde veranderde het beeld van de sprint echter plotseling, toen Márquez een zeldzame fout maakte in bocht 7 en vanaf de derde plaats onderuit schoof, juist op het moment dat hij zich opmaakte om de titel te vieren.

Zo reed Bezzecchi onbedreigd naar de finish en hield hij zijn titelkansen levend. Trackhouse-rijder Fernández werd tweede en maakte de Aprilia één-twee compleet.

Álex Márquez pakte de laatste podiumplek met de derde plaats, voor Acosta. Martín redde een vijfde plaats en blijft daardoor in de titelstrijd.

Di Giannantonio eindigde uiteindelijk als zevende nadat hij vanaf de eerste startrij was vertrokken, terwijl Fabio Quartararo (Yamaha) en Francesco Bagnaia's vervanger Iker Lecuona de puntenpakkers completeerden op de achtste en negende plaats.

De top-tien werd volgemaakt door Pramac-rijder Jack Miller, terwijl slechts 16 van de 22 rijders de finish haalden.

Hoewel de witte vlag al in ronde 2 werd getoond, bleef een echte hoosbui uit. De MotoGP had de sprint met 30 minuten vervroegd om het slechte weer te ontlopen dat later op de middag werd verwacht.

Fermín Aldeguer was de enige rijder die gokte op de regenmotor. De Gresini-rijder werd tot die keuze gedwongen nadat hij kennelijk technische problemen had gekregen met zijn eerste motor.

SPRINT

Alle statistieken

Pos Rijder # Motor Ronden Tijd Interval Km/u Uitgevallen Punten 1

M. Bezzecchi Aprilia Racing

72 Aprilia 12

19'48.999

166.8 12 2

R. Fernández Trackhouse Racing Team

25 Aprilia 12

+8.378

19'57.377

8.378 165.6 9 3

Á. Márquez Gresini Racing

73 Ducati 12

+11.568

20'00.567

3.190 165.2 7 4

P. Acosta KTM Factory Racing

37 KTM 12

+11.888

20'00.887

0.320 165.1 6 5

J. Martín Aprilia Racing

89 Aprilia 12

+12.058

20'01.057

0.170 165.1 5 6

A. Ogura Trackhouse Racing Team

79 Aprilia 12

+12.217

20'01.216

0.159 165.1 4 7

F. Di Giannantonio VR46 Racing Team

49 Ducati 12

+12.658

20'01.657

0.441 165.0 3 8

F. Quartararo Yamaha MotoGP Team

20 Yamaha 12

+18.392

20'07.391

5.734 164.3 2 9

I. Lecuona Ducati Team

27 Ducati 12

+19.077

20'08.076

0.685 164.2 1 10

J. Miller Pramac Racing

43 Yamaha 12

+19.467

20'08.466

0.390 164.1 11

E. Bastianini KTM Tech3

23 KTM 12

+21.898

20'10.897

2.431 163.8 12

J. Dixon Honda HRC

96 Honda 12

+22.380

20'11.379

0.482 163.7 13

P. Espargaro KTM Tech3

44 KTM 12

+22.569

20'11.568

0.189 163.7 14

Á. Rins Yamaha MotoGP Team

42 Yamaha 12

+26.136

20'15.135

3.567 163.2 15

L. Marini Honda HRC

10 Honda 12

+27.065

20'16.064

0.929 163.1 16

F. Morbidelli VR46 Racing Team

21 Ducati 12

+1'39.024

21'28.023

1'11.959 154.0 dnf

M. Márquez Ducati Team

93 Ducati 10

+2 Ronden

16'34.407

2 Ronden 166.2 Ongeluk dnf

B. Binder KTM Factory Racing

33 KTM 8

+4 Ronden

13'20.083

2 Ronden 165.2 Ongeluk dnf

J. Zarco Honda LCR

5 Honda 7

+5 Ronden

11'39.959

1 Ronde 165.3 Ongeluk dnf

F. Aldeguer Gresini Racing

54 Ducati 6

+6 Ronden

12'34.737

1 Ronde 131.4 Uitgevallen dnf

A. Fernández Pramac Racing

47 Yamaha 3

+9 Ronden

5'08.825

3 Ronden 160.5 Uitgevallen dnf

D. Moreira Honda LCR

11 Honda 3

+9 Ronden

6'18.802

1'09.977 130.9 Uitgevallen Volledige uitslag

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