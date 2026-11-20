MotoGP GP van Portugal

MotoGP GP van Portugal: Álex Márquez snelste op vrijdag, alle titelkandidaten naar Q2

Marco Bezzecchi liet een onheilspellend tempo zien in aanloop naar het weekend

Richard Asher

Gepubliceerd: 20 nov 2026, 16:47

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Álex Márquez was vrijdag de snelste in Portimão en voerde voor Gresini Ducati de tijdenlijst aan. Het belangrijkste nieuws was echter dat de drie mannen die nog meedoen om de wereldtitel zich allemaal rechtstreeks hebben geplaatst voor Q2 op zaterdag.

De duidelijke titelfavoriet Marc Márquez zat ruim aan de goede kant van de streep, met de zesde tijd op de fabrieks-Ducati. Zijn naaste belager, Aprilia-rijder Jorge Martín, moest knokken om de top-tien te halen, maar zette met nog een minuut te gaan een ronde neer die goed genoeg was om er net bij te zitten.

De derde man in de titelstrijd, al is dat alleen nog rekenkundig, Marco Bezzecchi, leek vrijdag in Portimão de sterkste van het veld, ondanks dat hij slechts de derde tijd noteerde achter Álex en Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati).

Aprilia-rijder Bezzecchi was de snelste in de ochtendsessie, de vrije training 1, en voerde daarna ook een groot deel van de middagsessie aan, hoewel hij pas tijdens zijn allerlaatste run voor een zachte voorband koos. In zijn laatste ronde leek hij op weg om het drie jaar oude ronde record van Marc Márquez te verbreken, maar in de laatste sector kwam hij tekort. Zijn plek in de top-tien kwam echter nooit in gevaar en de winnaar van Portimão 2025 lijkt een sterke kandidaat voor de races dit weekend.

Bezzecchi was vrijdagmiddag zo ontspannen dat hij zelfs tijd vond om naar de onboardcamera van Marc Márquez te zwaaien terwijl hij de Spanjaard volgde door de lastige bochtencombinaties van Portimão.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Opvallend genoeg haalden beide fabrieksrijders van KTM de top-tien, met Pedro Acosta als vierde en Brad Binder als zevende.

Johann Zarco was de enige Honda-vertegenwoordiger, nadat hij op de LCR-machine de vijfde tijd had gereden.

De Spanjaarden Fermín Aldeguer (Gresini Ducati) en Raúl Fernández (Trackhouse Aprilia) waren de anderen die de schifting overleefden. Tussen Álex Márquez op de eerste plaats en Martín op plek tien zat minder dan een halve seconde, met de kanttekening dat Bezzecchi nog marge leek te hebben.

Ai Ogura was de eerste die naast rechtstreekse plaatsing voor Q2 greep. Op de tweede Trackhouse-motor kwam hij een tiende van een seconde tekort op Martín.

Maverick Viñales nam niet deel aan de sessie, nadat hij kort daarvoor had aangekondigd zich terug te trekken voor de rest van het weekend. De geblesseerde Spanjaard werd vervangen door Pol Espargaró, die op de Tech3 KTM de twintigste tijd neerzette.

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Iker Lecuona, die bij het fabrieksteam van Ducati invalt voor Francesco Bagnaia, kende een ongelukkige sessie. Hij ging twee keer onderuit en eindigde onderaan het veld van 22 rijders. Na zijn tweede valpartij reageerde hij op zijn motor op een manier waar Bagnaia trots op had kunnen zijn.

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