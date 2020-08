Espargaro topt VT1 in Oostenrijk, Viñales en Rossi buiten top-10

Voorafgaand aan de Oostenrijkse Grand Prix ging het volop over de weersverwachtingen voor het weekend. Er schijnt nogal wat regen te komen in Spielberg, iets wat de veiligheid van het circuit niet ten goede komt als de MotoGP-rijders op de baan zijn. Vrijdagochtend was het bij aanvang van de eerste training nog droog, het betekende echter dat die ochtendsessie meteen erg belangrijk zou zijn met het oog op kwalificatie voor Q2.

In het eerste deel van de training liet KTM-rijder Pol Espargaro van zich horen. De Spanjaard, die afgelopen weekend onfortuinlijk ten val kwam na een aanrijding met Johann Zarco, zint in Spielberg op revanche. In de eerste 35 minuten van de sessie stond Espargaro steevast aan de leiding in de sessie, de coureur noteerde een 1.24.685 als snelste tijd. In de laatste tien minuten zou er echter nog voldoende veranderen, de meeste coureurs staken een zachte achterband om een kwalificatierun te doen.

Ook na die kwalificatieruns stond Espargaro aan de leiding. Aanvankelijk reed Takaaki Nakagami de snelste tijd met een 1.24.378, maar het was niet genoeg. Andrea Dovizioso dook onder die tijd terwijl Espargaro zijn ronde ook aanscherpte. De KTM-man kwam tot een 1.24.193, goed voor de eerste plaats in de sessie. Dovizioso blijft op een halve tiende steken, hij reed een 1.24.237. Joan Mir ging in de slotfase nog iets sneller en pakte de derde plaats, hij klokte een 1.24.322. Die tijd werd later echter geschrapt vanwege een overtreding bij een gele vlag-situatie. Nakagami eindigde op de vierde plaats voor Alex Rins op P5.

Franco Morbidelli was op de vijfde plaats de beste van de Yamaha’s. Hij was vier tienden langzamer dan Espargaro. Johann Zarco toonde zich opnieuw competitief, hij werd zesde voor Miguel Oliveira en Jack Miller. Fabio Quartararo eindigde met de hakken over de sloot in de top-tien, hij zorgde ervoor dat Maverick Viñales daardoor net buiten de top-tien viel. Quartararo was niet tevreden, hij eindigde op een halve seconde van Espargaro.

Viñales werd dus elfde, hij maakte gedurende de sessie geen beste indruk. Dat gold ook voor Danilo Petrucci, die twaalfde werd. Valentino Rossi kwam niet verder dan de dertiende plaats, hij was bijna zeven tienden langzamer dan Espargaro. Cal Crutchlow werd veertiende, Iker Lecuona maakte de top-vijftien compleet. Brno-racewinnaar Brad Binder kwam niet verder dan een zestiende plaats.

Bradley Smith was in de slotfase van de sessie de veroorzaker van de gele vlag. De Britse coureur ging bij het insturen van bocht 4 hard onderuit en smakte tegen het asfalt. Smith is na zijn crash richting het medisch centrum gegaan, hij zal daar gecontroleerd worden. De eerste achttien rijders eindigden binnen een seconde gedurende die sessie.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Oostenrijk - Vrije training 1