Raceverslag

MotoGP GP van Maleisië

MotoGP GP van Maleisië: Pedro Acosta verslaat Marc Marquez in spannende sprint

Alex Marquez crashte uit de leiding, waardoor zijn landgenoten konden strijden om de zege

Richard Asher

Bewerkt: 31 okt 2026, 07:47

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Pedro Acosta boekte zijn tweede sprintzege uit zijn loopbaan met een overwinning voor KTM in een spannende race op zaterdag op Sepang.

WK-leider Marc Marquez vergrootte zijn voorsprong op de afwezige Jorge Martin naar 19 punten door als tweede te finishen.

Het was een intrigerende strijd, waarbij de voortdurend aanwezige regendruppels elk moment dreigden heviger te worden. Meerdere coureurs verderop in het veld gokten inderdaad op het wisselen van motor in de hoop dat de regen zou toenemen, maar de echte stortbui kwam pas toen de coureurs na afloop aan het feestvieren waren.

Dat Acosta de gouden medaille om zijn nek had, had veel te maken met polesitter Alex Marquez, die in de derde ronde op het circuit van Sepang vanuit de leiding crashte. De Gresini Ducati-coureur had in de eerste bocht het initiatief gegrepen en leek tot dat moment de controle over de wedstrijd te hebben.

Door het uitvallen van Alex kwam Ai Ogura aan de leiding, maar slechts met een kleine voorsprong op Acosta, Marc Marquez en Marco Bezzecchi. Ogura had zich eerder met een agressieve actie door de eerste twee bochten van de race langs dat duo gewerkt.

De winnaar van de Dutch Grand Prix kon de leiding echter slechts tot ronde acht vasthouden. Toen plaatste Acosta zijn aanval. De stugge verdediging van Ogura stelde uiteindelijk ook Marc in staat om de tweede plek te pakken, waarna Bezzecchi de Japanse coureur een ronde later naar de vierde plaats verwees.

Acosta hield stand en won voor zijn Ducati-fabrieksteamgenoot van 2027, die tevreden kon zijn met negen punten nadat geblesseerde titelrivaal Jorge Martin zich eerder op de dag had teruggetrokken uit de wedstrijd.

Acosta heeft nu twee sprintzeges op zijn naam staan, waarbij de andere ook in Azië kwam, tijdens de seizoensopener in Thailand. Hij brak zijn ban in de zondagse race toen hij enkele weken geleden de Grand Prix van Oostenrijk won.

Een groot deel van de race was de vijfde plaats een volledig Italiaans gevecht tussen Francesco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio en Enea Bastianini. Maar laat in de wedstrijd kwam Di Giannantonio voorbij Bagnaia en viel Bastianini terug naar de negende plek.

Daardoor konden Brad Binder en Diogo Moreira, die zich respectievelijk acht en zes plaatsen vanaf hun startposities naar voren hadden gevochten, de zevende en achtste plaats pakken.

SPRINT

Alle statistieken

Pos Rijder # Motor Ronden Tijd Interval Km/u Uitgevallen Punten 1 P. Acosta KTM Factory Racing 37 KTM 10

20'04.098

12 2 M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 10

+0.578

20'04.676

0.578 9 3 M. Bezzecchi Aprilia Racing 72 Aprilia 10

+1.310

20'05.408

0.732 7 Volledige uitslag

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