Raceverslag

MotoGP GP van Maleisië

MotoGP GP van Maleisië: Marc Marquez nadert titel met dominante zege

Marquez liet zijn tweede plaats in de sprint volgen door een overwinning op zondag, waarbij hij optimaal profiteerde van Martins afwezigheid op Sepang

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 1 nov 2026, 07:55

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Marc Marquez heeft een overtuigende overwinning geboekt in de Grand Prix van Maleisië en is daarmee een stap dichter bij het veiligstellen van de MotoGP-titel van 2026 gekomen, terwijl Aprilia er niet in slaagde op het podium te finishen.

De fabrieksrijder van Ducati pakte bij de start de leiding en bouwde in de eerste helft van de race een buffer op, geholpen door zijn jongere broer Alex Marquez die als achterhoedeverdediger fungeerde.

Hoewel Pedro Acosta de Gresini-rijder in ronde 10 na een lang gevecht wist te passeren, had hij geen antwoord op Marc Marquez, die gecontroleerd naar de finish reed en zijn zevende Grand Prix-zege van het seizoen pakte.

Het resultaat brengt hem op 44 punten voorsprong op de geblesseerde Jorge Martin en 72 op Marco Bezzecchi, wat betekent dat hij de titel van 2026 al tijdens de Grand Prix van Qatar van volgende week kan veiligstellen.

Nog altijd gehinderd door een schouderblessure die hij opliep tijdens de GP van Catalonië moest Alex Marquez genoegen nemen met de derde plaats, maar hij hield Aprilia-coureur Marco Bezzecchi in het midden van de race met succes achter zich.

Toen de 20 ronden tellende wedstrijd op Sepang van start ging, kwam Marc Marquez vanaf de tweede plek op de grid het beste weg en schoot hij op weg naar bocht 1 langs polesitter Alex Marquez.

De Gresini-rijder sloeg bij het aanremmen voor bocht 4 terug, maar ging te wijd de rechterbocht in, waardoor de regerend kampioen de positie kon heroveren.

Achter het leidende duo schoof Ai Ogura op de Trackhouse Aprilia aanvankelijk op naar de derde plaats, voordat hij kort na elkaar werd terugverwezen door Pedro Acosta en Marco Bezzecchi.

Acosta dichtte vervolgens het gat naar Alex Marquez en zette de regerend winnaar van de GP van Maleisië zwaar onder druk. Maar hoewel hij duidelijk de snellere van de twee was, had de sprintwinnaar moeite om hem daadwerkelijk te passeren, waardoor Marc Marquez vooraan kon wegrijden.

Pas halverwege de race, in ronde 10, kon Acosta eindelijk een aanval plaatsen. Tegen die tijd had zijn teamgenoot voor 2027 een voorsprong van 1,7 seconde opgebouwd.

Marquez voerde zijn tempo meteen op nadat Acosta naar de tweede plaats was opgeschoven en vergrootte zijn voorsprong tot ruim boven de twee seconden.

In ronde 14 pakte Acosta vier tienden terug op de raceleider, maar Marquez antwoordde in de volgende ronde op zijn tempo, waarna de KTM-rijder de snelheid van zijn landgenoot niet kon bijbenen.

Marquez pakte uiteindelijk de zwart-wit geblokte vlag met een comfortabele marge van 4,1 seconde, boekte zijn 80e zege in de koningsklasse en vergrootte zijn kansen op een 10e wereldtitel.

Acosta maakte met de tweede plaats een dubbel podiumweekend compleet na zijn sprintzege op zaterdag, terwijl Alex Marquez de top-drie completeerde.

Fabrieksrijder van Aprilia Bezzecchi bleef aanvankelijk binnen schootsafstand van Alex Marquez en kwam in ronde 10 kortstondig voor de Gresini-rijder. Maar hij kon de inhaalactie op de Spanjaard niet afronden en viel in de klauwen van Trackhouse-rijder Ogura.

De twee raakten daarna verwikkeld in een fel gevecht om de vierde plaats en maakten aan het begin van ronde 18 stevig contact. Ogura trok uiteindelijk aan het langste eind tegen zijn teamgenoot en werd vierde, terwijl Bezzecchi in de laatste ronde van de baan ging en terugviel naar de zesde plaats, achter de Tech3 KTM van Enea Bastianini.

Daarachter profiteerde fabrieksrijder van Honda Luca Marini van een snelle start vanaf de dertiende plek op de grid om als zevende te finishen, voor de VR46 Ducati van Fabio di Giannantonio. KTM-coureur Brad Binder en Di Giannantonio's teamgenoot Franco Morbidelli completeerden de top-tien.

Het Yamaha-duo Fabio Quartararo en Alex Rins volgde op de elfde en twaalfde plaats, terwijl fabrieksrijder van Ducati Francesco Bagnaia uiteindelijk dertiende werd nadat hij op een bepaald moment buiten de punten was teruggevallen.

Maverick Vinales, Iker Lecuona en Jack Miller waren de laatste geklasseerde finishers.

Diogo Moreira en Augusto Fernandez crashten vroeg in de race, terwijl Johann Zarco en Joan Mir uitvielen door vermoedelijke mechanische problemen.

RACE

Alle statistieken

Pos Rijder # Motor Ronden Tijd Interval Km/u Uitgevallen Punten 1 M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 20

40'14.236

25 2 P. Acosta KTM Factory Racing 37 KTM 20

+4.172

40'18.408

4.172 20 3 Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 20

+5.955

40'20.191

1.783 16 4 A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 20

+6.759

40'20.995

0.804 13 5 E. Bastianini KTM Tech3 23 KTM 20

+10.896

40'25.132

4.137 11 6 M. Bezzecchi Aprilia Racing 72 Aprilia 20

+11.259

40'25.495

0.363 10 7 L. Marini Honda HRC 10 Honda 20

+17.724

40'31.960

6.465 9 8 F. Di Giannantonio VR46 Racing Team 49 Ducati 20

+17.790

40'32.026

0.066 8 9 B. Binder KTM Factory Racing 33 KTM 20

+23.729

40'37.965

5.939 7 10 F. Morbidelli VR46 Racing Team 21 Ducati 20

+25.097

40'39.333

1.368 6 11 F. Quartararo Yamaha MotoGP Team 20 Yamaha 20

+25.826

40'40.062

0.729 5 12 Á. Rins Yamaha MotoGP Team 42 Yamaha 20

+27.063

40'41.299

1.237 4 13 F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 20

+32.960

40'47.196

5.897 3 14 M. Viñales KTM Tech3 12 KTM 20

+34.597

40'48.833

1.637 2 15 I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 20

+38.446

40'52.682

3.849 1 16 J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 20

+43.327

40'57.563

4.881 dnf J. Zarco Honda LCR 5 Honda 17

+3 Ronden

35'17.309

3 Ronden Uitgevallen dnf D. Moreira Honda LCR 11 Honda 14

+6 Ronden

29'46.196

3 Ronden Uitgevallen dnf J. Mir Honda HRC 36 Honda 9

+11 Ronden

18'42.571

5 Ronden Uitgevallen dnf A. Fernández Pramac Racing 47 Yamaha 1

+19 Ronden

3'40.908

8 Ronden Uitgevallen Volledige uitslag

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