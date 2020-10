Petrucci zegeviert voor debutant Marquez in natte GP van Frankrijk

Er was geen regen voorspeld voor de Grand Prix van Frankrijk, maar zoals wel vaker in Le Mans kwam de regen toch op het moment dat niemand er meer rekening mee hield. Vijf minuten voor de start kwam de regen uit de richting van de stad aan op het circuit en besloot men de start uit te stellen. De regen bleef echter komen en dus werd het de eerste regenrace sinds de Grand Prix van Valencia in 2018. Voor de start kregen coureurs derhalve toestemming om op 'elk moment' van motor te wisselen.

Jack Miller pakte niet geheel onverwacht de kopstart in de regenachtige omstandigheden, hij had op vrijdag al laten zien ijzersterk te zijn op de natte baan. Voor Valentino Rossi was de race meteen voorbij, hij ging voor de derde keer in drie races op rij onderuit. Deze keer ging Rossi in de fout bij het insturen van bocht 2. Miller reed aan de leiding, maar was voorzichtig en Danilo Petrucci maakte daar handig gebruik van. Ook Ducati-kopman Andrea Dovizioso schoot naar voren, hij pakte de derde plaats in de openingsfase. Polesitter Fabio Quartararo kende niet bepaald een slechte start en zat aan het eind van de eerste ronde op de vierde plaats achter de Ducati-rijders. Ook Bradley Smith en Alex Rins maakten een raketstart, beiden zaten in de top-tien na de eerste ronde.

Quartararo's vierde plaats ging naar Pol Espargaro aan het eind van de tweede ronde, de KTM-man is natuurlijk een sterke regenrijder getuige zijn podium in de GP van Valencia in 2018. Hij vond de weg naar voren. Quartararo zag niet later ook de Britse coureurs Crutchlow en Smith langszij komen. Vooraan reden de drie Ducati's weg van de rest: Petrucci voor Dovizioso en Miller. Rins volgde na vijf ronden op bijna drie seconden, maar de Suzuki-man wist langzaam maar zeker op te rukken. Na vier achtereenvolgende snelste ronden had Rins de aansluiting bij het Ducati-trio binnen handbereik. Het was voor leider Petrucci overigens het moment om de gaskraan iets verder open te draaien, niet in de laatste plaats omdat het gestopt was met regenen.

Petrucci reed rondjes 1.45.4 terwijl Rins zo'n drie tot vier tienden sneller reed. In de dertiende ronde had hij de aansluiting dan definitief te pakken. Hij zette de aanval voor de eerste keer in bij Miller, maar de Australiër wist te counteren en kon zijn derde plaats verdedigen. Wel was duidelijk dat Dovizioso en Miller grotere problemen hadden met de banden dan Petrucci, die een paar tienden wist te pakken. In de veertiende ronde deed Rins nog een poging bij Miller, maar die gaf zich niet gewonnen. In Garage Vert sloeg Miller weer terug, het gevecht zorgde ervoor dat ook Pol Espargaro en de ijzersterke debutant Alex Marquez zicht hadden op een podium.

Op dat moment leek het erop dat de koplopers nog niet het achterste van hun tong hadden laten zien. Petrucci ging aan de leiding, maar in de achttiende ronde kwam daar verandering in. Dovizioso nam op het rechte stuk de leiding in de wedstrijd over terwijl Cal Crutchlow ten val kwam, hij lag tot dan toe op de zevende plaats in de wedstrijd. Het gevecht tussen de Ducati-mannen was begonnen. Petrucci pakte Dovizioso terug en Rins zag zijn kans schoon om ook in te schuiven. Hij pakte in bocht 9 de tweede plaats over terwijl Dovizioso even van de baan moest en daardoor terug naar de vierde plaats viel.

Een drama volgde voor Jack Miller. Hij lag weliswaar op koers voor het podium, maar met nog acht ronden te gaan ging de Ducati GP20 kapot. Een technisch probleem zorgde ervoor dat Miller uitviel, de Australiër was furieus. Rins kwam daardoor op de tweede plaats, maar ook hij ging in de fout. Met nog zeven ronden te gaan dook Miller iets te hard in de derde bocht en gleed hij onderuit. Daardoor viel de Suzuki-rijder uit het duel om de overwinning. Hij kon zijn weg nog vervolgen, maar had een strop van een marshal aan zijn fiets hangen waardoor hij naar binnen moest komen. Petrucci had zodoende ineens een voorsprong van twee seconden op Dovizioso terwijl Marquez opschoof naar de derde plaats. De Repsol Honda-rijder voelde zich thuis in de regen en voerde onmiddellijk de druk op bij de grootste concurrent van zijn oudere broer in de afgelopen seizoenen. Espargaro bezette de vierde plaats voor Oliveira, Nakagami en Zarco.

Petrucci had weliswaar een voorsprong van twee seconden, maar Dovizioso gaf zich niet gewonnen. De vice-kampioen van 2019 wist een halve seconde goed te maken, maar met drie ronden te gaan maakte hij een klein foutje en het was de inleiding van een aanval van achteruit. Alex Marquez zat direct op het wiel bij de Italiaan en bij het insturen van La Chapelle profiteerde hij. De Moto2-wereldkampioen pakte de tweede plaats en loste Dovizioso recht uit het wiel, de Ducatist had geen enkel leven meer in zijn achterband. KTM-mannen Espargaro en Oliveira zagen hun kans schoon om ook toe te slaan. Lang duurde het niet: Espargaro deed het bij het ingaan van de chicane, Oliveira volgde het voorbeeld van zijn merkgenoot bij het insturen van bocht 7. Dovizioso wist terug te slaan en pakte zodoende weer de vierde plaats over.

Bij het ingaan van de laatste ronde snoepte Marquez nog eens een paar tienden van de voorsprong van Petrucci, maar de Ducati-man leek toch genoeg marge te hebben. Het verschil bij het ingaan van de laatste ronde was 1.2 seconden en dat zou zo blijven. Petrucci pakte zodoende zijn tweede overwinning in de MotoGP. Marquez pakte zijn eerste MotoGP-podium van het jaar voor Pol Espargaro, de enige coureur van het trio die dit jaar al wel op het podium gestaan had.

Dovizioso eindigde op de vierde plaats voor Johann Zarco en Miguel Oliveira. Takaaki Nakagami werd zevende voor Stefan Bradl. WK-leider Fabio Quartararo werd negende na een gevecht met Joan Mir in de slotfase van de race. De Suzuki-man eindigde nog achter Maverick Viñales (P10) op de elfde plaats.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Frankrijk - Race

