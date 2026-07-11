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MotoGP GP van Duitsland: Marquez leidt Ducati 1-2-3 in kwalificatie, Bezzecchi crasht

Gebroeders Marquez schitteren op zaterdagochtend terwijl Aprilia een nachtmerrieachtige kwalificatie beleeft

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Gepubliceerd:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez voerde een volledige eerste startrij voor Ducati aan tijdens de Grand Prix van Duitsland, terwijl Aprilia-ster Marco Bezzecchi een nieuwe klap kreeg voor zijn MotoGP-titelkansen met een vroege crash in de kwalificatie.

Marquez verbrak bij zijn laatste run het absolute circuitrecord op de Sachsenring en verzekerde zich van zijn derde poleposition van het seizoen 2026, met zijn broer Alex Marquez op minder dan een tiende achterstand als tweede in de kwalificatie.

Fabio di Giannantonio eindigde als derde nadat hij een groot deel van de sessie om de poleposition had meegestreden, terwijl Ducati Aprilia comfortabel de baas was in de sessie die de startopstelling bepaalde.

Toen het tweede deel van de kwalificatie begon, zette regerend kampioen Marquez de eerste richttijd op de fabrieks-Ducati neer, maar di Giannantonio verbeterde zijn tijd al snel en ging bovenaan de tijdenlijst.

Er was drama voor Aprilia in de eerste vier minuten van de kwalificatie toen Bezzecchi van zijn motor werd gelanceerd en rollend door de grindbak bij bocht 7 ging, nadat hij net de derde snelste ronde achter de Ducati’s had neergezet.

De Italiaan kon zonder hulp van marshals weer opstaan, maar had duidelijk pijn terwijl hij terug naar de servicelane hinkte.

Raul Fernandez ontweek cruciaal de gele vlaggen die na Bezzecchi’s crash waren gezwaaid en ging naar de snelste tijd, met een 1m19.262s op de Trackhouse Aprilia.

De gebroeders Marquez verkleinden Fernandez’ voorsprong geleidelijk in hun volgende vliegende ronden, maar pas in de laatste zes minuten werd hij van de eerste plaats verdrongen, toen di Giannantonio sneller ging met een 1m19.188s.

Marc Marquez had echter nog iets extra’s achter de hand voor zijn laatste run, waarbij de fabrieks-Ducati-rijder het circuitrecord verpulverde met een vliegende ronde van 1m19.041s met nog drie minuten op de klok.

De 33-jarige behield de eerste plaats toen de klok naar nul tikte, terwijl zijn jongere broer Alex Marquez op de enige Gresini-machine laat nog wist te verbeteren en di Giannantonio naar de derde plaats duwde.

Fernandez leidde de aanval van Aprilia op de vierde plaats, met Trackhouse-teamgenoot Ai Ogura vlak achter hem als vijfde.

Yamaha’s Fabio Quartararo kwam helemaal uit Q1 om zich als veelbelovende zesde te kwalificeren, vóór de Ducati van VR46-rijder Franky Morbidelli. Laatstgenoemde kwalificeerde zich als zevende, maar start de race van zondag vanaf de 10e plek op de grid na een straf voor het hinderen van Pedro Acosta in de kwalificatie.

Het was een lastige kwalificatie voor het fabrieksteam van Aprilia, met Bezzecchi die na zijn crash niet meer terugkeerde op de baan en Jorge Martin die zijn tijd in de tweede run niet kon verbeteren. Het duo kwalificeerde zich respectievelijk als achtste en negende, voor KTM’s Acosta, maar alle drie schuiven een plek op na Morbidelli’s straf.

Ondertussen kwam Ducati’s Francesco Bagnaia in Q2 niet verder dan de 11e tijd nadat hij het openingsdeel van de kwalificatie had aangevoerd, terwijl Jack Miller als 12e eindigde voor Pramac Yamaha.

Honda’s Joan Mir verzekerde zich voorlopig van een plek in Q2, maar werd in de laatste run door Quartararo eruit geduwd en eindigde als 13e op de grid, voor teamgenoot Luca Marini. Laatstgenoemde leek op koers om de snelste ronde in Q1 te rijden, maar verloor uiteindelijk een hoop tijd in de laatste sector.

LCR-rookie Diogo Moreira kwalificeerde zich als 15e op de Sachsenring, maar zakt drie plaatsen in de race van zondag voor het hinderen van Marini in de training. Dat zou hem op de 18e plaats zetten, achter de KTM’s van Brad Binder en Enea Bastianini, evenals de Pramac Yamaha van Toprak Razgatlioglu.

Alex Rins (Yamaha) en Maverick Vinales (Tech3) kwamen niet verder dan respectievelijk de 19e en 20e plaats, terwijl Johann Zarco’s vervanger Cal Crutchlow de uitgedunde grid van 21 motoren afsloot in afwezigheid van Gresini-tweedejaars Fermin Aldeguer.

Q2

Alle statistieken
Pos Rijder # Motor Ronden Tijd Interval Km/u Topsnelheid
1 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 10

1'19.041

166.015
2 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 9

+0.061

1'19.102

0.061 165.887
3 Italy F. Di Giannantonio VR46 Racing Team 49 Ducati 9

+0.147

1'19.188

0.086 165.706
4 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 10

+0.151

1'19.192

0.004 165.698
5 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 9

+0.307

1'19.348

0.156 165.372
6 France F. Quartararo Yamaha MotoGP Team 20 Yamaha 7

+0.342

1'19.383

0.035 165.299
7 Italy F. Morbidelli VR46 Racing Team 21 Ducati 9

+0.491

1'19.532

0.149 164.990
8 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing 72 Aprilia 2

+0.572

1'19.613

0.081 164.822
9 Spain J. Martín Aprilia Racing 89 Aprilia 9

+0.687

1'19.728

0.115 164.584
10 Spain P. Acosta KTM Factory Racing 37 KTM 8

+0.699

1'19.740

0.012 164.559
11 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 5

+0.712

1'19.753

0.013 164.532
12 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 7

+0.740

1'19.781

0.028 164.475
Volledige uitslag

Q1

Alle statistieken
Pos Rijder # Motor Ronden Tijd Interval Km/u Topsnelheid
1 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 8

1'19.753

164.532 304
2 France F. Quartararo Yamaha MotoGP Team 20 Yamaha 7

+0.111

1'19.864

0.111 164.304 295
3 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 9

+0.235

1'19.988

0.124 164.049 302
4 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 8

+0.245

1'19.998

0.010 164.029 301
5 Brazil D. Moreira Honda LCR 11 Honda 10

+0.331

1'20.084

0.086 163.852 302
6 South Africa B. Binder KTM Factory Racing 33 KTM 9

+0.431

1'20.184

0.100 163.648 300
7 Italy E. Bastianini KTM Tech3 23 KTM 8

+0.617

1'20.370

0.186 163.269 302
8 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 8

+0.832

1'20.585

0.215 162.834 299
9 Spain Á. Rins Yamaha MotoGP Team 42 Yamaha 8

+0.847

1'20.600

0.015 162.803 298
10 Spain M. Viñales KTM Tech3 12 KTM 7

+1.028

1'20.781

0.181 162.439 303
11 United Kingdom C. Crutchlow Honda LCR 35 Honda 8

+1.200

1'20.953

0.172 162.094 299
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