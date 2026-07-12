MotoGP GP van Duitsland: Marc Marquez domineert en klimt naar derde plek in WK

Marc Marquez zette poleposition om in een dominante zege in de Grand Prix van Duitsland en pakte daarmee de derde plaats in de MotoGP-stand op weg naar de zomerstop.

Doordat zijn naaste uitdager Alex Marquez al vóór het eerste derde deel van de race vanuit de tweede plaats crashte, ondervond de fabrieks-Ducati weinig tegenstand op de Sachsenring en kwam hij met een overtuigende marge van 1.996s als eerste over de finish.

Met het uitvallen van Fabio di Giannantonio en het ontbreken van Marco Bezzecchi door een blessure bracht het resultaat Marquez naar de derde plaats in de stand, achter de Aprilia's van Jorge Martin en Ai Ogura.

Bij de start van de race pakte Marquez vanaf poleposition de holeshot en ging hij als leider bocht 1 in, met zijn broer Alex Marquez die de tweede plaats innam. Di Giannantonio kwam vanaf de derde plaats traag van zijn plek en viel terug naar de vijfde positie achter de Trackhouse-machines van Ai Ogura en Raul Fernandez.

In de daaropvolgende ronden begonnen de broers Marquez weg te rijden van de rest van het veld, waarbij alleen Fernandez hun tempo kon volgen nadat hij Ogura in bocht 13 opnieuw had gepasseerd.

Ogura viel daarentegen in de greep van de als vierde geklasseerde di Giannantonio, totdat de VR46-rijder zijn eerste grote fout van 2026 maakte en zijn Ducati in bocht 10 weggooide. Het was de tweede crash van de dag voor de Italiaan, die in de warm-up in bocht 8 zijn primaire motor al had beschadigd.

Ondertussen bleef regerend kampioen Marquez aan kop zijn ronden rijden, met zijn Gresini-rivaal die hem scherp hield maar het gat niet genoeg kon dichten om een aanval te wagen.

Het wedstrijdbeeld veranderde in ronde negen toen Alex Marquez bij het aanremmen voor bocht 9 de voorkant van zijn motor verloor en daarmee wat een zekere tweede plaats leek weggooide.

Alex Marquez, Gresini Racing Photo by: Alexander Trienitz

Met de 30-jarige uit de race erfde zijn oudere broer een vergrote voorsprong van 1.5s op Fernandez, met Ogura en Pedro Acosta daarachter op respectievelijk de derde en vierde plaats.

Terwijl het Trackhouse-duo in het laatste deel van de race om de tweede plaats begon te duelleren, reed Marquez gecontroleerd naar de finishvlag, pakte hij zijn derde zege van het seizoen en verstevigde hij zijn status als serieuze titelkandidaat.

Het resultaat betekende ook Marquez’ 13e zege uit zijn carrière op de Sachsenring, over alle klassen heen, waarmee hij op gelijke hoogte kwam met recordhouder Giacomo Agostini in de lijst van rijders met de meeste overwinningen in de Duitse GP.

Zoals verwacht kwam Ogura aan het einde van de race sterker opzetten, schudde hij een aanval van Acosta van zich af en zette hij de aanval in op Fernandez. Met nog vijf ronden te gaan kwam hij beter uit bocht 13 en pakte hij bij het aanremmen voor bocht 1 de tweede plaats.

De actie bracht Ogura ook naar de tweede plaats in de stand, 14 punten achter Martin en vier voor racewinnaar Marquez.

Vanaf de achtste startplek maakte Acosta vroeg in de race meerdere inhaalacties, waarbij hij Francesco Bagnaia in ronde twee passeerde voordat hij twee ronden later Martin inrekende. Hij had niet het tempo om het Trackhouse-duo uit te dagen, maar finishte uiteindelijk als vierde– slechts een week nadat hij een operatie aan zijn linkerpols had ondergaan.

De strijd om de vijfde positie woedde tot de laatste ronde tussen Martin en Bagnaia, waarbij de Aprilia-rijder net genoeg deed om de Ducati achter zich te houden en zijn leiding in de stand veilig te stellen.

Yamaha’s Fabio Quartararo stelde met de zevende plaats een solide puntenoogst veilig, ondanks dat hij in de openingsronde door Martin opzij werd gezet terwijl hij om de zesde plaats vocht.

Luca Marini leidde Honda’s aanval op de achtste plaats nadat zijn teamgenoot Joan Mir in ronde acht was gecrasht, terwijl Enea Bastianini en Brad Binder voor KTM de top 10 completeerden.

Slechts 15 van de 20 rijders haalden de finish, met Maverick Vinales en Cal Crutchlow die zich bij di Giannantonio, Mir en Alex Marquez voegden op de lijst van uitvallers.