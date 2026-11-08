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| Losail International Circuit, QA

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MotoGP GP van Qatar: Liveverslag en updates vanuit Lusail

Liveverslaggeving van minuut tot minuut van de Grand Prix van Qatar, nu de MotoGP neerstrijkt op het Lusail International Circuit

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Liveblog

Deze liveblog is automatisch vertaald vanuit een andere editie. Er kunnen vertaalfouten in voorkomen. Lees in de oorspronkelijke taal.

Ronde: 3 11:07

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Het gat achter het voorste duo is nu maar liefst 1,6 seconde! Marquez vecht dus om de derde plaats vast te houden, terwijl Martin nu negende ligt.

Ronde: 2 11:06

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Bezzecchi leidt voor Fernandez, terwijl Marc Marquez in de beginfase vecht om op snelheid te komen. Hij ligt een seconde achter het leidende duo, met Pedro Acosta die achter hem naar de vierde plek is opgeschoven. Bastianini komt als vijfde uit wat vroeg geruzie, achter zijn collega-KTM.

Ronde: 1 11:04

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Di Giannantonio heeft weer een van zijn kenmerkende dramatische starts. Vanaf de eerste rij is hij teruggevallen naar P8.

Lichten op groen

Ronde: 1 11:04

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Bezzecchi heeft zijn start vandaag perfect uitgevoerd en pakt vroeg de leiding! Raul Fernandez heeft zich langs Marquez geknokt en pakt de tweede plek. Martin ligt halverwege de eerste ronde op P8.

Groene vlag

11:00

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Terwijl ze aan de opwarmronde beginnen, een korte herinnering: avonden zijn in november niet koel in Qatar. Het is daar 31 graden.

10:59

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Banden? Het is een interessant weekend geweest op bandengebied, met een paar hoofdrolspelers die in de sprint voor de zachte achterband kozen. Maar in deze lange race gaat iedereen voor medium. De vraag wordt dus: 'Wie is het snelst op medium?'. De signalen wijzen op Marco Bezzecchi, die vanaf pole vertrekt. Maar de Aprilia-man moet voorkomen dat hij struikelt over de gehaaide Marquez, zoals hij gisteren deed...

10:57

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Zoals Martin gisteravond zei: dit is 40 minuten werk en daarna zijn er twee weken om te rusten. Hij moet er alleen voor zorgen dat hij de titelstrijd kan meenemen naar die volgende race in Portugal.

10:56

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Jorge Martin geeft zijn vriendin een kus op het voorhoofd voordat de grid begint leeg te lopen. Hij rijdt met een gebroken pols - kan hij zijn heldenstuk van gisteren herhalen? Hij werd derde in de sprint, maar deze race is twee keer zo lang...

10:54

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De hoogwaardigheidsbekleders schudden elkaar de hand vooraan op de grid, ongetwijfeld allemaal opgelucht dat hun bankrekeningen geen klap hebben gekregen doordat deze race is afgelast.

10:53

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Terwijl zes vrij jonge kinderen het Qatarese volkslied zingen, blijft MGPSEG-baas Carmelo Ezpeleta ondoorgrondelijk. Eigenlijk zou hij moeten stralen: hij krijgt de race die hij wilde, ondanks zoveel tegenstand!

10:51

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Heb je de sprintrace gisteren gezien? Nee? Er gebeurde van ALLES! Marc Marquez pakte de volle punten, maar niet zonder controverse. Lees hier terug wat er gebeurde:

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10:49

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Over die door elkaar gehusselde grid: dit zijn de top 10-startplaatsen. Relevant voor de titelstrijd: Bagnaia's afwezigheid schuift Martin van 11 naar 10.

Grid

All Stats

Cla Rider # Bike Time km/h 1 M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia

1'50.028

176.027 2 M. Marquez Ducati Team 93 Ducati

+0.266

1'50.294

175.603 3 F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati

+0.299

1'50.327

175.550 4 R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia

+0.429

1'50.457

175.344 5 A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia

+0.568

1'50.596

175.123 6 J. Zarco Team LCR 5 Honda

+0.707

1'50.735

174.904 7 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM

+0.844

1'50.872

174.687 8 F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati

+0.862

1'50.890

174.659 9 E. Bastianini Tech 3 23 KTM

+0.973

1'51.001

174.484 10 J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia

+1.036

1'51.064

174.385 View full results

10:46

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Wat maakt dit verder zo'n felverwachte race? O ja, er is een wereldkampioenschap dat beslist kan worden! Maar raak niet te opgewonden... Marc Marquez kan de titel alleen veiligstellen als hij wint en Jorge Martin de finish niet haalt. Er is ook, mathematisch, een kans dat Marco Bezzecchi in de strijd blijft als Marc in de problemen komt. Ervan uitgaande dat mijn rekenwerk onder druk te vertrouwen is, houden we je op de hoogte van de rekensom naarmate de race zich ontvouwt. Als je het liever zelf doet: het magische getal is 74. Zoveel punten zijn er na dit weekend nog beschikbaar voor een individuele rijder.

10:41

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Bagnaia zou als vijfde starten en Marini als 14de, maar de startgrid is opgeschud na hun terugtrekking. (Als je moeite hebt om alle gezondheidsgerelateerde wisselingen in de MotoGP bij te houden, raad ik een Excel-sheet aan...)

10:37

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Toen Yamaha zich terugtrok, dachten we dat we nog 18 motoren over hadden... maar dat zijn er nu 16 geworden. Francesco Bagnaia had een zware crash in de sprint van gisteren en doet niet mee. Ook Luca Marini staat aan de kant; hij trok zich op de ochtend van de race terug omdat vermoeidheidsproblemen hem blijven parten spelen.

10:35

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Deze race is de afgelopen weken een veelbesproken onderwerp geweest vanwege het conflict in de Perzische Golf. Ondanks alle speculatie zijn alle teams hier en klaar om te racen - met uitzondering van de vier Yamaha-motoren.

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10:34

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Dit is Richard Asher en ik neem je vanavond graag mee door de ontwikkelingen. Waar te beginnen? Laten we een paar dingen bijpraten voor het geval je druk was met het leven....

10:32

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De dag is eindelijk aangebroken! Sterker nog, de dag is alweer voorbij, want de GP van Qatar is een nachtrace. Hoe dan ook: de meest besproken race in lange tijd begint over 30 minuten en van harte welkom bij ons liveverslag!

Door: Richard Asher

Gepubliceerd: 8 nov 2026, 16:07

Ronde:

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