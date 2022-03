GP van Maleisië tot het eind van 2024 op MotoGP-kalender

Dorna en de promotor van het Sepang International Circuit hebben een nieuwe driejarige deal getekend. De race staat tot het eind van 2024 op de kalender. Het betekent ook dat de race van dit jaar, die reeds aangekondigd was, in dat nieuwe contract hoort. “We zijn blij eindelijk te kunnen bevestigen dat de Grand Prix van Maleisië tot het eind van 2024 op de kalender blijft staan”, zei Dorna-baas Carmelo Ezpeleta. “Maleisië is voor de MotoGP een hele belangrijke markt en het is altijd een feest om naar Sepang te komen en de passie van de fans hier te ervaren.”

De Grand Prix van Maleisië ontbrak de afgelopen twee jaar op de kalender door de coronacrisis en de strenge inreisregels in het land. In februari werd de MotoGP-wintertest weer gehouden en dat is de opmaat naar de race, die eind oktober gehouden moet worden. “We hebben gezien dat we weer konden testen in Maleisië en we hebben ontzettend veel zin om er weer te gaan racen. We kijken erg uit naar de Grand Prix van Maleisië en hopen onze fans in goede gezondheid te zien.”

In het statement rond de contractverlenging maakte Dorna ook bekend dat de gesprekken voor 2025 en 2026 reeds gaande zijn. Petronas is aangekondigd als titelsponsor van het evenement. Het bedrijf wil op die manier “present blijven in het wereldkampioenschap”, zo leest de verklaring. De oliemaatschappij trok vorig seizoen abrupt de stekker uit de samenwerking met het Sepang Racing Team, dat op alle niveaus van het wereldkampioenschap actief was. Het team ging onder leiding van voormalig SIC-voorman Razlan Razali op in RNF Racing en is nu met materiaal van Yamaha alleen nog actief in de MotoGP.