MotoGP haalt GP Kazachstan van kalender, lege plek niet opgevuld

Vorig jaar onthulde de MotoGP een recordkalender met maar liefst 21 Grands Prix. Twee van die Grands Prix waren gloednieuwe evenementen, want de klasse zou voor het eerst afreizen naar Kazachstan en India. Wel stond er achter beide evenementen nog een sterretje, omdat de dienstdoende circuits nog definitief gehomologeerd moesten worden. Wat betreft de GP van Kazachstan is dat niet gelukt. De MotoGP zou daar tussen 7 en 9 juli in actie komen op het gloednieuwe Sokol International Racetrack, maar woensdag hebben de sport en de FIM laten weten dat de race geschrapt wordt. De reden daarvoor is dat het circuit nabij Almaty, dat 4,5 kilometer lang is en werd ontworpen door Hermann Tilke, niet op tijd gereed is.

De MotoGP schrapt de GP van Kazachstan in de hoop dat Sokol International Racetrack in 2024 wél klaar is om de klasse, evenals de Moto2 en Moto3, te ontvangen. "De FIM, IRTA (de vereniging van teams) en Dorna Sports kunnen bevestigen dat dat GP van Kazachstan van 2023 geannuleerd wordt", leest de korte verklaring van de FIM over het afgelasten van het evenement. "Aanhoudende werkzaamheden aan het circuit, samen met de huidige wereldwijde operationele uitdagingen, dwingen ons om het evenement van 2023 af te gelasten. De MotoGP kijkt ernaar uit om Sokol International Racetrack in 2024 te bezoeken en zo een nieuwe regio te verwelkomen op de kalender."

De Kazachstaanse GP wordt niet vervangen door een ander evenement en dat betekent dat de MotoGP-kalender voor 2023 niet langer 21, maar nog maar 20 Grands Prix telt. Door het uitblijven van een vervangende race is de TT van Assen op 25 juni de laatste race voor de zomerstop, die nu maar liefst zes weken telt. Op 6 augustus krijgt het seizoen namelijk pas een vervolg met de GP van Groot-Brittannië. De afgelasting van de race nabij Almaty zorgt er ook voor dat de MotoGP-kalender voor het vijfde jaar op rij aangepast moet worden in de loop van het seizoen. Tussen 2019 en 2022 werd de Finse GP regelmatig van de kalender gehaald, waarna het project vorig jaar definitief strandde omdat de financiële problemen rond de bouw van de KymiRing te groot werden. Het coronavirus zorgde in 2020 en 2021 ook voor de nodige afgelastingen.