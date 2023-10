De MotoGP hanteert normaal gesproken een format waarbij de kwalificatie en de sprintrace op zaterdag worden verreden, gevolgd door de Grand Prix op zondag. Ook voor de Grand Prix van Australië hanteerde de MotoGP aanvankelijk dit schema, maar de weersverwachting voor de zondag zorgde voor twijfels of er zondag wel geracet zou kunnen worden. Er wordt zondag regen verwacht op Phillip Island, maar het zorgwekkendste is de voorspelling van windstoten van meer dan 80 kilometer per uur. Het doorgaan van de Grand Prix op zondag zou hierdoor in gevaar kunnen komen.

MotoGP-promotor Dorna en de andere betrokkenen bij het kampioenschap willen echter voorkomen dat de Grand Prix afgelast moet worden en hebben daarom besloten om het schema overhoop te gooien. De sprintrace over dertien ronden, die voor zondag 15.00 uur lokale tijd (6.00 uur in Nederland) gepland stond, wordt verplaatst naar de zondag om 14.00 uur lokale tijd (5.00 uur in Nederland). De Grand Prix van Australië over 27 ronden bewandelt juist de omgekeerde weg en wordt nu op zaterdag om 6.10 uur Nederlandse tijd verreden. Mocht blijken dat er op zondag inderdaad niet geracet kan worden, dan verliest de MotoGP door deze wisseling zo min mogelijk punten die eigenlijk wel uitgedeeld hadden moeten worden.

De zaterdag van de Australische GP belooft door het aangepaste schema een drukke dag te worden. Om 10.10 uur lokale tijd (1.10 uur in Nederland) begint de tweede vrije training, direct daarna gevolgd door de kwalificatie. Enkele uren later staat dus een lange race over 27 ronden op het programma. Het is een verandering waar Aleix Espargaro wel begrip voor kan opbrengen. "Er gaan sinds gisteren veel geruchten dat de lange race morgen verreden wordt. We zullen zien wat er uiteindelijk gebeurt, maar ik denk dat het een slimme aanpassing is", liet hij na de vrijdagtrainingen en voor het definitieve besluit optekenen. Joan Mir is er minder blij mee. "Ik ben het er niet mee eens. Het is nu erg in de mode om op dit soort dingen te anticiperen, maar ik wacht liever af."

De veranderingen in het schema van de MotoGP in Australië hebben geen gevolgen voor de planning van de Moto2 en Moto3. Die races blijven vooralsnog gewoon op zondag staan.