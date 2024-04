"Om logische redenen is dat iets wat niet in onze kortetermijnplannen voorkomt en ook werken we daar niet aan, maar voor de middellange termijn sluiten we het ook niet uit", zegt sportief directeur Carlos Ezpeleta van Dorna Sports in een exclusief interview voor de Motorsport.com-podcast Por Orejas over een gezamenlijk raceweekend met de Formule 1. Die uitspraak volgt op de aankondiging van maandag dat Liberty Media voor ruim vier miljard euro 86 procent van de aandelen in Dorna en de MotoGP heeft overgenomen. Het Amerikaanse bedrijf nam in 2017 de F1 al over en heeft zodoende de belangrijkste wereldkampioenschappen op twee en vier wielen in eigendom.

Het leidt ook tot nieuwe geruchten over een gezamenlijk raceweekend, maar Ezpeleta denkt dat dit niet erg zinvol is. "Uiteindelijk hebben we evenementen met onze eigen schare fans, die grotendeels anders is dan die van de Formule 1. Zij verkopen veel circuits uit en wij ook, dus het brengt problemen mee als we allemaal in hetzelfde weekend bij hetzelfde evenement zijn. Ook zijn de opbrengsten van zo'n investering nu nog niet duidelijk. Verder zit je met problemen door verschillende sponsoren en tv-camera's. Het zou dus een vrij complex project zijn", legt hij uit. "Er zijn wel meerdere circuits die beide klassen kunnen huisvesten, maar het zijn er niet veel. Dit project is dus niet van de baan, maar we werken er momenteel ook niet aan."

Gezamenlijke verkoop tv-rechten onhaalbaar

Doordat F1 en MotoGP - mits de mededingingsautoriteiten de overname goedkeuren - straks allebei onder Liberty Media vallen, lijkt het op papier ook mogelijk om de televisierechten van beide klassen als één pakket te verkopen. Greg Maffei, de CEO van de Amerikaanse partij, geeft echter aan dat dit om meerdere redenen onhaalbaar is. Wel denkt hij dat Liberty door haar inzichten in het medialandschap goed in staat is om de MotoGP te vermarkten bij toekomstige mediapartners in markten die momenteel nog niet tot de belangrijkste markten voor de sport behoren.

"Wat we in ieder geval niet gaan doen, is tegelijkertijd onderhandelen over MotoGP- en Formule 1-rechten. Dat kan enerzijds niet door regelgeving, maar ook vanwege de structuur van onze deal met onze F1-partners en -teams. Dat is dus onhaalbaar", verklaart Maffei. "Ik zou graag denken dat Liberty inzicht heeft in hoe het medialandschap zich ontwikkelt en hoe we het product aantrekkelijker kunnen maken voor mediapartners buiten de traditionele bases in Italië, Spanje en Frankrijk, om zo te groeien in de andere markten. Ik denk dat we op dat vlak wel wat inzichten hebben."