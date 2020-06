MotoGP geeft details vrij over corona-protocol

Het MotoGP-seizoen ligt al sinds het begin van maart stil, maar men heeft plannen om in juli te beginnen met het seizoen. Dat moet dan gebeuren op het circuit van Jerez, waar vanaf 19 juli twee wedstrijden gehouden worden. De eerste races worden achter gesloten deuren gehouden, het aantal mensen in de paddock wordt beperkt tot zo’n 1.300 personen. Net als andere kampioenschappen heeft de MotoGP een protocol opgesteld waarmee het de risico’s voor haar personeel en de buitenwereld wil beperken.

Dorna Sports CEO Carmelo Ezpeleta zei: “We hebben een gedetailleerd protocol, we werken in de landen waar we heen willen samen met de verschillende ministeries. Daardoor hebben we een goed idee van wat we kunnen doen in die landen. In principe zal elke rijder voor de race gekeurd worden, als de dokter vindt dat er een test gedaan moet worden, gebeurt dat voordat ze naar Spanje reizen voor de eerste race. Ook voordat ze de paddock betreden zal er nog een test gedaan worden, uiteindelijk worden ze daarna elke dag gecontroleerd. We hebben voor elke dag een protocol, we nemen verschillende maatregelen in de paddock en zorgen voor afstand tussen verschillende teams. We hebben ook maatregelen genomen voor catering en het reizen van en naar het hotel. We hebben dit protocol opgesteld op basis van de huidige situatie, als het tussen nu en volgende maand verder wordt versoepeld, zullen wij dat uiteraard ook doen. We willen de paddock in principe isoleren van de buitenwereld. Er zal ook geen contact zijn tussen mensen die permanent op het circuit werken en de MotoGP-familie.”

Ezpeleta bevestigde ook dat het aantal personeelsleden per MotoGP-fabrikant is verhoogd naar 45. In de Moto2 en Moto3 mogen teams respectievelijk twintig en vijftien personeelsleden meenemen. De MotoGP inmiddels verschillende races definitief geannuleerd, ook is duidelijk geworden dat er tot half november geen overzeese races gehouden worden. Men hoopt in juli duidelijkheid te hebben over wat er na half november nog mogelijk is wat betreft de overzeese wedstrijden. Afhankelijk daarvan zal het kampioenschap bestaan uit twaalf, veertien of zestien wedstrijden.

Naar verwachting wordt volgende week een aangepaste kalender gepresenteerd.