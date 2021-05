Zarco en Quartararo aan kop op vrijdag in Le Mans

Na de lastige eerste vrije training hingen er bij aanvang van de tweede training weer donkere wolken boven het Bugatti Circuit. Wel was het circuit helemaal opgedroogd tijdens de lunchpauze waardoor er gelegenheid was om snelle tijden te rijden. In VT2 kwamen coureurs direct met softs op de baan om een gooi te doen naar een plek bij de eerste tien en zich zo te plaatsen voor Q2. Het onvoorspelbare weer in Frankrijk nodigde coureurs daartoe uit, maar het zou in het vervolg van de sessie droog blijven. De donkere wolken maakten zelfs plaats voor zon.

Fabio Quartararo maakte aan het begin van de sessie een goede indruk, de operatie aan arm pump speelde hem geen parten. De Fransman klokte een flink aantal snelle rondjes, zijn snelste poging was een 1.32.120. Daarmee stond hij in de eerste helft van de sessie meer dan een halve seconde los van de rest van het veld. Daarna kwamen de crashes voor verschillende coureurs. Aleix Espargaro ging maar liefst twee keer onderuit in bocht 3, Francesco Bagnaia deed hetzelfde en ook Quartararo ging in die scherpe Dunlop-chicane onderuit. Uiteindelijk voegde ook Jack Miller zich bij dat drietal. Kenmerkend voor de crashes was dat alle rijders de controle over de voorkant verloren in een bocht naar links.

Alle coureurs bleven ongedeerd bij de verschillende crashes en zij kwamen weer met een nieuwe set softs in actie toen er nog zo’n tien minuten op de klok stond. Quartararo ging op dat moment nog steeds aan kop. Pol Espargaro opende het bal met drie absoluut snelste sectoren, maar hij maakte het net niet af. Hij kwam tot op zeventien duizendsten van een seconde van Quartararo terwijl Suzuki-coureur Alex Rins ten val kwam in bocht 3.

Kort daarna kwam ook wereldkampioen Joan Mir ten val in Garage Vert, beide Suzuki-rijders konden een plek in de top-tien vergeten. Enkele coureurs zagen een rondje geschrapt worden door de gele vlaggen die er rond de crash van Mir gezwaaid werden. Enkele rijders deden nog een poging, waaronder Johann Zarco. De Pramac Ducati-coureur dook onder de tijd van Quartararo. Zarco’s 1.31.747 was goed voor de snelste tijd in de sessie. Hij was iets minder dan een tiende sneller dan Quartararo, die op zijn beurt wel voor teamgenoot Maverick Viñales eindigde.

Pol Espargaro was de beste Honda-rijder op de vierde plaats, net voor Franco Morbidelli en Miguel Oliveira. Jack Miller kwam na zijn crash tot de zevende plaats, hij eindigde ruim twee tienden voor Marc Marquez. Ook Valentino Rossi plaatste zich bij de eerste tien, reden tot optimisme in de pitbox van de Italiaan. Takaaki Nakagami haalde het met hakken over de sloot, hij werd tiende.

Naast de Suzuki-rijders haalde ook Bagnaia het niet. Hij werd twaalfde achter Rins en voor Mir. Aleix Espargaro bleef op de veertiende plaats steken, net voor Iker Lecuona en Brad Binder. Alex Marquez werd zeventiende. Opvallend was de hekkensluiter: De winnaar van de Franse GP in 2020 eindigde als allerlaatste. Danilo Petrucci was bijna drie seconden langzamer dan Zarco.

De derde training voor de GP van Frankrijk begint zaterdagochtend even voor 10.00 uur.

Uitslag tweede vrije training MotoGP Grand Prix van Frankrijk