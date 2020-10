Smith verrassend snelste in natte eerste training Franse GP

Ondanks dat de Moto3-training voorafgaand aan de MotoGP-sessie in barslechte omstandigheden verreden werd, deden de matadoren van de koningsklasse het niet bepaald rustig aan in de openingsfase van de eerste training. Het was bij aanvang van de sessie gestopt met regenen, maar het was nog altijd drijfnat op het Bugatti Circuit in Le Mans. Voor de jongelingen was het een kans om vertrouwd te raken met het materieel in de regen, voor de oude rotten was het een kans om hun ervaring te laten spreken.

Bradley Smith was een van de ervaren mannen die sterk voor de dag kwam. In de laatste ronde van de sessie was de Britse testrijder van Aprilia de snelste, hij noteerde een 1.43.804. De coureur is nog altijd de vervanger van de geschorste Andrea Iannone, die volgende week weer voor het CAS moet komen in het kader van zijn dopingzaak. Smith ging anderhalve tiende rapper dan Johann Zarco. De Ducati's waren sterk in deze sessie. Na Zarco eindigde Danilo Petrucci, een uitstekend regenrijder, als derde. Jack Miller werd vierde voor Andrea Dovizioso.

Maverick Viñales eindigde als zesde, maar hij was drie tienden langzamer dan Smith. Franco Morbidelli werd zevende, hij was met 23 ronden de meest productieve coureur in de sessie. Valentino Rossi werd achtste voor Cal Crutchlow en Pol Espargaro.

Ondanks de regenachtige omstandigheden werden er geen valpartijen genoteerd in de eerste vrije training van de Franse GP. WK-aanvoerder Fabio Quartararo eindigde als achttiende, hij nam geen risico in de eerste training. Hij was 2.6 seconden langzamer dan Smith.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Frankrijk - Vrije training 1