MotoGP-fabrikanten vergaderen woensdag over bezuinigingen

Honda, Yamaha, Ducati, Suzuki, KTM en Aprilia maken onderdeel uit van de MSMA, de vereniging voor fabrikanten in het wereldkampioenschap. Zij vergaderen woensdag voor de tweede keer binnen een week over het vraagstuk hoe de MotoGP met de coronacrisis om moet gaan. Tijdens deze tweede meeting wordt gesproken over een aantal kostenbesparende maatregelen. Onder de voorstellen die gedaan zijn, is een ontwikkelingsstop op de motorblokken voor 2021 waarschijnlijk de belangrijkste, of er nu wel of niet een volwaardig seizoen afgewerkt kan worden in 2020.

In een officiële verklaring op 23 maart liet de mondiale motorsportfederatie FIM weten dat het bepalen van de motorspecificaties op afstand gedaan zou worden omdat de meeste teams niet tijdens het traditionele 'meetmoment' in Qatar aanwezig konden zijn. Motoren zijn opgestuurd naar de FIM om de verificatie te voltooien. Deze specificaties worden vanaf dat moment bevroren voor de rest van het seizoen.

Hooggeplaatste bronnen binnen teams hebben aan Motorsport.com laten weten dat deze specificatie nu tot het eind van seizoen 2021 bevroren moet worden en dat de ontwikkeling daarmee het komende jaar stil blijft staan. Pas in 2022 zou de ontwikkeling van motoren weer op gang komen. Vijf van de zes fabrikanten zouden positief gereageerd hebben op het voorstel. In het geval van een stemming zou de meerderheid van de teams dus voor stemmen. Het is echter niet alleen aan de MSMA om hierover te beslissen. Uiteindelijk zal de Grand Prix Commission de beslissing moeten nemen. Deze commissie bestaat uit Carmelo Ezpeleta (Dorna), Paul Duparc (FIM), Hervé Poncharal (IRTA) en Takanao Tsubouchi (MSMA).

Motorsport.com heeft vernomen dat Dorna-baas Ezpeleta op de hoogte is van het voorstel van de MSMA, hij zou positief gereageerd hebben. Ook de FIM zou op dezelfde golflengte zitten met Dorna. “Het is een logische stap en er wordt aan gewerkt, maar er is nog geen definitieve beslissing genomen”, laat een lid van de federatie desgevraagd aan deze site weten. “Als we uiteindelijk kunnen starten en er in 2020 een gereduceerd seizoen verreden wordt, dan is het logisch om de motoren te bevriezen voor het jaar erna.”

Met medewerking van Uri Puigdemont en German Garcia Casanova