MotoGP experimenteert met radiosysteem tijdens test in Jerez

Het project is geboren met het oog op veiligheid, maar is nog jong en moet nog goed doorontwikkeld worden. De bedoeling is dat de wedstrijdleiding middels vooraf opgenomen berichten met de rijders kan communiceren wanneer zij een gedeelte van het circuit benaderen waar een incident is geweest. Het bericht komt alleen in enkele afgesproken gedeelten, zodat de coureurs zo min mogelijk gestoord worden. Yamaha-coureur Fabio Quartararo, Aprilia-rijder Aleix Espargaro en Jonas Folger van Tech3 GasGas hebben het systeem maandag voor het eerst mogen testen.

Veel details van de technologie zijn niet bekend, maar Motorsport.com heeft vernomen dat Dorna een samenwerking is aangegaan met de leveranciers van de helmen en pakken. Er is naar verluidt een kleine ontvanger in de overall verwerkt en een luidspreker in een van de kussens van de helm. Met dit laatste wordt de eenzijdige communicatie met de coureur tot stand gebracht.

De test werd uitvoerig uitgevoerd door de R&D-afdeling van Dorna. Zij maakten gebruik van apparaten om decibellen te meten. Met dit initiatief wordt een weg ingeslagen die in het verleden wel is verkend, maar nog niet het gewenste succes opleverde. Stefan Bradl testte drie jaar geleden op Misano met het systeem, nadat het ter sprake kwam tijdens een vergadering van de veiligheidscommissie. De rijders vroegen toen ook om verbetering van de signalering van de vlaggen, waardoor er LED-panelen op het circuit verschenen.