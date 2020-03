Rossi: "Ook MotoGP werkt aan simrace met de rijders"

Valentino Rossi woont in een van de zwaarst door het coronavirus getroffen gebieden in Italië. Door de pandemie is het ook nog afwachten wat de toekomst van de negenvoudig wereldkampioen zal brengen, maar ondertussen probeert hij zich net zoals alle andere MotoGP-rijders fit en bezig te houden. Net zoals verschillende collega's uit de auto- en motorsport heeft ook Rossi de weg naar de computergames en -simulaties gevonden. "Ik speel veel racesims, zoals Gran Turismo. Er zijn veel rijders die dat overigens doen", vertelt Rossi aan het Italiaanse Sky.

De F1, de IndyCar, IMSA, het zijn allemaal kampioenschappen die al een of andere vorm van simraces op poten hebben gezet om de rijders en de fans in deze bange tijden te vermaken. Volgt de MotoGP ook dat voorbeeld? Rossi verklapt het antwoord. "Ik weet niet of ik daarover mag praten, maar de persman van Yamaha heeft me verteld dat de MotoGP ook probeert om iets soortgelijks te organiseren waarbij ze de rijders op de PlayStation tegen elkaar laten racen."

"Er zijn veel rijders die al spelen en snel zijn, zoals Pecco (Francesco Bagnaia) en mijn broer Luca (Marini). Ik speel ook wel, maar ik ben niet echt snel." Tot nu toe is het enige officiële evenement het MotoGP Esports-kampioenschap, dat nu in de selectiefase zit.