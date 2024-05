MotoGP neemt binnen enkele dagen besluit over doorgaan GP India

Tijdens een presentatie van de Grand Prix van Catalonië van komend weekend heeft Carmelo Ezpeleta, de CEO van MotoGP-eigenaar Dorna Sports, aangegeven dat men momenteel werkt aan een oplossing voor de situatie rond de Indiase Grand Prix van eind september. De race dreigt afgelast te worden doordat lokale promotors hun contract met Dorna hebben verbroken. "India is een van de dingen waar we naar kijken", zegt Ezpeleta. "We zullen de komende dagen een beslissing nemen. We kunnen er niet te lang over doen, dus het gebeurt volgende week of hoogstens de week erna."

Vorige week kon Motorsport.com al melden dat het doorgaan van de Grand Prix van India in gevaar is. De lokale promotor van het evenement, Fairstreets Sports, zou zich niet hebben gehouden aan de contractuele betalingsverplichting. De topman van de promotor, Pushkar Nath Srivastava, liet toen in een reactie aan Press Trust of India echter weten dat er geen vuiltje aan de lucht was: "De race is gepland. Alles wat nu rondvliegt, zijn geruchten. Alle contractuele verplichtingen worden in juni bijgewerkt." De vertraging is volgens Srivastava te wijten aan de tussentijdse verkiezingsperiode in het land, die op 1 juni afloopt. Motorsport.com heeft echter vernomen dat de betalingsachterstand geen betrekking heeft op de race van dit jaar, maar juist de inaugurele editie van vorig jaar.

Mocht de Grand Prix van India inderdaad binnen enkele weken van de kalender gehaald worden, dan heeft Dorna de kans om een nieuw plan uit te voeren waar ook de Grand Prix van Kazachstan bij betrokken is. De eerste MotoGP-race in dat land is eerder dit jaar uitgesteld wegens overstromingen in de regio, maar Sokol International Racetrack hoopt de sport later in 2024 alsnog te verwelkomen. Gezien het drukke schema na de zomerstop is dat geen sinecure, maar dat verandert als de race in India geschrapt wordt. Alles wijst erop dat alleen dat scenario ervoor kan zorgen dat Kazachstan terugkeert op de kalender. "We moeten kijken waar we Kazachstan onderbrengen", erkent Ezpeleta dan ook. "We zullen de komende dagen iets te weten komen."