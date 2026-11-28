MotoGP GP van Valencia

MotoGP- en Liberty-kopstukken houden top met teams over toekomst kampioenschap

Met het volledige managementteam van het kampioenschap aanwezig zullen de topbestuurders van MotoGP de richting van de sport uiteenzetten en bespreken hoe teams met hun rijders moeten communiceren

Germán Garcia Casanova

Gepubliceerd: 28 nov 2026, 09:44

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Liberty Media-president Derek Chang en de CEO's van Formule 1 en MotoGP, Stefano Domenicali en Carmelo Ezpeleta, leiden komende maandag een top in een hotel bij Valencia. De hoogste vertegenwoordigers van alle MotoGP-teams zijn daarvoor uitgenodigd.

Tijdens de bijeenkomst zetten bestuurders van MotoGP Sports Entertainment Group de toekomstige koers van het kampioenschap uiteen. Ook bespreken zij hoe de communicatie moet worden aangepakt: extern, met meer nadruk op social media, en intern, tussen de teams en hun rijders.

Hoewel het besluit van Marc Márquez om na de Grand Prix van Valencia te stoppen met MotoGP een grote klap is voor het kampioenschap, gaat de top door zoals gepland. De bijeenkomst stond al enkele dagen op de agenda.

Tijdens de dagvullende bijeenkomst komen ook de voorgestelde wijzigingen aan het raceweekend aan bod. Het gaat onder meer om de invoering van een tweede kwalificatiesessie, aparte startopstellingen voor de sprint en de grand prix, en aangepaste tijdschema's waardoor de sessies op zaterdag en de race op zondag later op de dag worden verreden, zoals Motorsport.com eerder meldde.

MotoGP licht ook plannen toe voor de lay-out van de paddock. De koningsklasse moet een exclusiever deel krijgen, gescheiden van de andere categorieën.

Een ander belangrijk onderwerp is de invoering van een minimumjaarsalaris van €500.000 voor MotoGP-rijders vanaf 2027. De teams wilden die maatregel uitstellen, maar zijn daar niet in geslaagd.

Naast Liberty Media-president Chang en de CEO's van MotoGP en F1 is de volledige leiding van het kampioenschap aanwezig, inclusief de nieuwe bestuurders. De meesten van hen komen uit Engelstalige landen.

Riders

Photo by: Burak Akbulut / Anadolu via Getty Images

Communicatie verbeteren

Een van de aanwezigen is Carlos Ezpeleta, de nieuwe deputy CEO van MotoGP. Hij zei in Qatar tegen Motorsport.com dat de communicatie tussen teams en rijders een van de grootste zorgen van het kampioenschap is.

"Wij hebben meer in de schijnwerpers gestaan dan andere sporten die daar ook waren, en dat kwam door alle ophef die er was", zei hij, verwijzend naar de GP van Qatar en de aandacht die die op social media kreeg, onder meer door uitspraken van rijders.

"Dat is iets wat we in de toekomst onder controle moeten krijgen. Dat zeg ik heel duidelijk. Er waren andere sporten die ook [naar Qatar] gingen, maar die veroorzaakten niet zoveel opschudding. We moeten waarschijnlijk beter samenwerken met de teams en de rijders."

MotoGP heeft drie belangrijke momenten aangewezen waarop de communicatie tussen fabrikanten en hun rijders tekortschiet.

Het eerste moment kwam toen fabrikanten voorstelden om het aantal motoren in de garage terug te brengen van twee naar één per rijder. Dat voorstel leidde tot weerstand op de grid, waarbij sommige rijders niet wisten dat hun eigen engineers achter het idee zaten.

De aangepaste opzet van het raceweekend zorgde eveneens voor wrijving. De invoering van een tweede kwalificatiesessie, wijzigingen in het tijdschema en het gevoel bij rijders dat zij vanaf VT1 op vrijdag tot en met de laatste ronde van de race op zondag tot het uiterste moeten gaan, hebben allemaal kritiek opgeleverd. Veel rijders hoorden bovendien via de media over de veranderingen.

Het besluit om de warm-up op zondagochtend vanaf volgend jaar te schrappen lag ook gevoelig. Naar verluidt behoorden de rijders tot de laatsten die werden geïnformeerd. De maatregel maakt deel uit van een bredere inzet om het aantal evenementen en verplichtingen naast de baan voor rijders te vergroten, met straffen voor wie niet aan de minimumeisen voldoet.

Die toename van verplichtingen is uitgegroeid tot een van de grootste twistpunten tussen MotoGP en de rijders, die nog altijd de hoofdrolspelers van het kampioenschap zijn.

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- Het Motorsport.com-team

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