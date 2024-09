MotoGP Emilia-Romagna: Hoe laat, MotoGP op tv, Ziggo Sport en meer

De strijd om de MotoGP-wereldtitel is nog altijd ontzettend spannend. Met zes Grands Prix in zeven weekenden in het vooruitzicht heeft Jorge Martín de beste uitgangspositie, maar Francesco Bagnaia volgt op zeven punten. Ook Marc Márquez en Enea Bastianini zijn nog redelijk in de buurt en gelden als outsiders voor de wereldtitel. Márquez was twee weken geleden de sterkste in de GP van San Marino, voor Bagnaia en Bastianini. Martín kwam intussen niet verder dan P15, nadat hij in regenachtige omstandigheden een verkeerde strategische keuze maakte. Kan de Pramac-rijder terugslaan door de GP van Emilia-Romagna te winnen, of schrijft een van zijn concurrenten de tweede hoofdrace in Misano op zijn naam?

Hoe laat is de MotoGP op tv: GP van Emilia-Romagna

Datum: zondag 22 september 2024

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport (401 voor Ziggo-klanten, kanaal 233 voor KPN-klanten en kanaal 160 voor Odido-klanten)

Start uitzending: 12.10 uur

Start race: 13.00 uur

De MotoGP Grand Prix van Emilia-Romagna wordt verreden op zondag 22 september 2024. De race op Misano World Circuit Marco Simoncelli telt 27 ronden en begint een uurtje eerder dan gebruikelijk om 13.00 uur. Zo wordt een clash met de Formule 1 Grand Prix van Singapore voorkomen. De uitzending van Ziggo Sport rond de MotoGP-race begint echter al om 12.10 uur met een uitgebreide voorbeschouwing. Vervolgens verzorgen Frank Weeink en Barry Veneman het commentaar bij de baanactie.

Klanten van Ziggo kunnen de MotoGP-race in Misano live en gratis volgen via het openbare kanaal 14. Wie is aangesloten bij een andere provider, heeft een abonnement op Ziggo Sport Totaal nodig. Dit zenderpakket bestaat uit zes sportkanalen en kost 14,95 euro per maand. De GP van Emilia-Romagna kun je dan zien via hoofdkanaal Ziggo Sport.

MotoGP tijden: Grand Prix van Emilia-Romagna 2024

Datum Sessie Nederlandse tijd (CET) Vrijdag 20 september Eerste vrije training 10.45u - 11.30 u Vrijdag 20 september Training 15.00u - 16.00u Zaterdag 21 september Tweede vrije training 10.10u - 10.40u Zaterdag 21 september Kwalificatie - Q1 10.50u - 11.05u Zaterdag 21 september Kwalificatie - Q2 11.15u - 11.30u Zaterdag 21 september Sprintrace 15.00u Zondag 22 september Warm-up 08.40u - 08.50u Zondag 22 september Grand Prix 13.00u

MotoGP gratis kijken met Ziggo Sport

Ziggo Sport heeft de Nederlandse uitzendrechten van de MotoGP in handen. Alle sessies van de MotoGP, Moto2 en Moto3 zijn dan ook live bij de zender te zien. Ziggo-klanten kunnen vaak gratis inschakelen via het openbare kanaal 14, maar klanten van andere providers hebben een abonnement op Ziggo Sport Totaal nodig. Dit zenderpakket kost 14,95 euro per maand en bestaat uit zes sportkanalen, waarmee je naast motorsport ook onder meer autosport, voetbal, tennis, golf en atletiek kunt volgen. De meeste MotoGP-actie wordt uitgezonden op hoofdkanaal Ziggo Sport, al wijkt men door het aanbod van andere sporten soms uit naar Ziggo Sport 3.

MotoGP kijken in Nederland via de Videopass

De MotoGP biedt zelf een alternatief aan om de sport in Nederland te volgen: de streamingdienst Videopass. Alle sessies van de MotoGP, Moto2 en Moto3 zijn live en on demand te bekijken via het platform, waar ook persconferenties, achtergronden, documentaires en historische races worden aangeboden. Het commentaar en de analyses worden verzorgd door internationale experts, een optie voor Nederlands commentaar ontbreekt echter. De MotoGP Videopass kost 139,99 euro per jaar, de versie met livetiming erbij kost 148,99 euro.

Hoe laat is de Moto2 op tv: GP van Emilia-Romagna

Datum: zondag 22 september 2024

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten en Ziggo Sport (kanaal 401 voor Ziggo-klanten, 233 voor KPN-abonnees en 160 voor Odido-klanten)

Start uitzending: 10.50 uur

Start race: 11.15 uur

Zonta van den Goorbergh en zijn Moto2-collega's werken ook op zondag 22 september hun GP van Emilia-Romagna af. Ook voor deze klasse geldt dat de race een uurtje eerder plaatsvindt dan gebruikelijk, want het startsein wordt om 11.15 uur gegeven. De uitzending van Ziggo Sport begint iets eerder al met een voorbeschouwing op de baanactie. Daarna verzorgen Iwan van der Valk en Nigel Walraven het commentaar bij de race, die voor Ziggo-klanten live te zien is via het openbare kanaal 14. Wie bij een andere provider zit, kan kijken via Ziggo Sport - dat onderdeel is van het zenderpakket Ziggo Sport Totaal.

Hoe laat is de Moto3 op tv: GP van Emilia-Romagna

Datum: zondag 22 september 2024

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten en Ziggo Sport (kanaal 401 voor Ziggo-klanten, 233 voor KPN-abonnees en 160 voor Odido-klanten)

Start uitzending: 09.45 uur

Start race: 10.00 uur

Traditiegetrouw wordt de race-actie in Misano op zondag 22 september 2024 afgetrapt door de Moto3. De race van onder meer Collin Veijer begint al om 10.00 uur en dat is een uur eerder dan gebruikelijk. Ziggo Sport is om 09.45 uur al van de partij met een voorbeschouwing, waarna het commentaar bij de race verzorgd wordt door Iwan van der Valk en Nigel Walraven. De Moto3-race in Misano is voor klanten van Ziggo live en gratis te volgen via het openbare kanaal 14. Als je bij een andere provider zit, heb je een abonnement op Ziggo Sport Totaal nodig om de race via kanaal Ziggo Sport te bekijken.