Binder voor Nakagami op vrijdag van GP Emilia-Romagna

De ochtendsessie werd vrijdag aangevoerd door Fabio Quartararo, maar een hele zwik rijders deed nog geen aanval op de snelste tijd in die eerste training. Daar kwam in de tweede oefensessie op het Misano World Circuit Marco Simoncelli verandering in. Nagenoeg alle rijders staken een nieuwe achterband in de slotfase van de sessie. Omdat het circuit na een raceweekend en een testdag geen geheimen meer heeft voor de coureurs, lagen de rondetijden al snel heel laag.

Pol Espargaro was enkele minuten voor het eind van de sessie de eerste die een 1.31'er noteerde. Een 1.31.699 was zijn persoonlijk snelste tijd, maar er zouden in de slotminuten nog vier coureurs onderdoor duiken. Teamgenoot Brad Binder was een van hen, hij was de snelste van het stel. Binder reed in de slipstream van Maverick Viñales naar een 1.31.628 en die tijd bleek de snelste op vrijdag. Takaaki Nakagami had zijn oude tempo ook weer gevonden en was twee duizendsten 'langzamer' dan Binder. Quartararo eindigde op de derde plaats voor Maverick Viñales en de eerder genoemde Espargaro. De top-vijf was gescheiden door zeven honderdsten van een seconde.

Daarachter waren de verschillen wat groter. Danilo Petrucci keerde weer eens terug in de top-tien, hij noteerde de zesde tijd voor Miguel Oliveira en Johann Zarco. Zarco ging in de slotfase van de sessie nog wel onderuit in bocht 2, maar kon zijn weg vervolgen. Joan Mir eindigde na een imposante eerste training met de hakken over de sloot in de top-tien. Francesco Bagnaia eindigde op een halve seconde als tiende.

Iker Lecuona werd elfde voor Valentino Rossi, Jack Miller, Franco Morbidelli en Aleix Espargaro. WK-leider Andrea Dovizioso reed een 1.32.692 en dat was genoeg voor de achttiende plaats.

De MotoGP gaat zaterdagochtend verder met de derde training voor de GP van Emilia-Romagna. Die sessie begint om 9.55 uur.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Emilia-Romagna - Vrije training 2