MotoGP-eindrapporten: Hoe scoorden de coureurs in 2020? [Deel 2]

Voor het eindrapport van 2020 hebben de drie MotoGP-volgers van Motorsport.com NL hun cijfers en bevinden over de betreffende coureur op een rij gezet. Het betreft hierbij alle coureurs die volgens het officiële eindklassement een race gefinisht zijn. Repsol Honda-coureur Marc Marquez crashte in de eerste race van dit seizoen en is daarna niet meer in actie gekomen. Hoewel we hem zouden kunnen beoordelen op de halve race die hij reed, geeft dat niet helemaal een eerlijk beeld. De uitgedeelde cijfers zijn vervolgens verwerkt tot een gemiddelde. Elke beoordeling wordt vanzelfsprekend toegelicht in het onderstaande artikel, op volgorde van de eindstand van het klassement. We beginnen met de wereldkampioen van 2020.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP – 9,2

Mir kende een stroeve start van het seizoen, maar doorbrak in Oostenrijk een barrière en was vanaf dat moment niet te stoppen. 7 podiums in 10 races, in positieve zin de meest constante coureur van het seizoen. Met een overwinning bevestigde hij zijn titelkandidatuur. In slechts zijn tweede seizoen liet hij een groei zien die andere ervaren coureurs niet konden evenaren. Ook wat betreft zijn gedrag heeft Mir een goede indruk achtergelaten bij de redactie.

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT – 8,2

Morbidelli heeft in 2020 de stap gemaakt die van hem verwacht werd. Kreeg een ‘oud’ pakket tot zijn beschikking, maar was daarmee wel de beste en meest constante Yamaha-coureur. Hij sneeuwde vorig seizoen onder door Fabio Quartararo en heeft dat als motivatie gebruikt om dit jaar te schitteren. Hij heeft zijn naam met drie overwinningen nu echt gevestigd.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP – 7,8

Rins begon in Jerez met een duur foutje die hem uiteindelijk misschien wel de wereldtitel gekost heeft, ook in Oostenrijk ging hij in leidende positie onderuit. Hij herstelde zich echter sterk en werkte een hele goede tweede seizoenshelft af. Hij kende één uitvalbeurt te veel om het Mir echt lastig te maken in het kampioenschap. Rins was in de voorgaande jaren de uitgesproken teamleider bij Suzuki, maar of dat na 2020 nog zo is?

Andrea Dovizioso, Ducati Team – 4,8

De lage score is te wijten aan de hoge verwachtingen die er vooraf waren. Dovizioso had na het uitvallen van Marquez titelfavoriet moeten zijn, maar hij kwam er geen moment echt aan te pas. Zijn overwinning in Oostenrijk bleek een incident. De verstoorde werkrelatie met Ducati heeft hem de das omgedaan, al ligt het aan Dovizioso dat hij – in tegenstelling tot sommige andere Ducati-rijders – zijn stijl niet aan kon passen aan de nieuwe achterband.

Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing – 7,5

Stond aan de basis van het KTM-succes, maar heeft zelf niet in de feestvreugde kunnen delen met een overwinning. Was aan het begin van het seizoen te onstuimig, maar herpakte zich in de tweede helft van het seizoen met maar liefst vijf podiums. Is klaar voor de volgende fase in zijn carrière en gaat dat doen bij Repsol Honda.

Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing – 5,5

Is briljant als alles klopt, maar als het even niet loopt is hij totaal de weg kwijt. Viñales wordt gezien als onderdeel van de gevestigde orde, maar zo gedraagt hij zich niet. In zijn vierde jaar met Yamaha kampt hij nog met dezelfde problemen. Individuele fouten zoals de slechte starts en de keuze voor ‘verkeerde’ remmen in Oostenrijk braken hem op. Zijn overwinning in Misano was een incident waar alles klopte. Viñales kijkt niet in de spiegel en de relatie met Yamaha lijkt te verslechteren, maar hij heeft nog twee jaar contract. Dat wordt interessant in 2021. Intussen neemt de twijfel toe of hij ooit nog voor een titel kan vechten.

Jack Miller, Pramac Ducati – 7,3

We schreven vorig jaar dat de foutenlast te hoog was bij de Australiër. Dit jaar crashte hij één keer uit een race, een significante verbetering. Miller is volwassen geworden. Hij begon sterk met twee podiumplekken in Oostenrijk, in Le Mans had hij een uitstekende kans op winst, maar de GP20 ging stuk. Gevoelsmatig was hij de enige Ducati-coureur die zich echt in de titelstrijd had kunnen mengen, al had een overwinning niet misstaan dit seizoen. Miller heeft zijn promotie naar Ducati Team zelf afgedwongen, een belangrijke stap voor de Australiër.

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT – 6,8

De ‘Golden Boy’ van 2019 begon op briljante wijze, maar kwam daarna nooit meer op dat niveau. Hij maakte in zijn tweede seizoen niet de stap die Mir en Oliveira wel maakten. Als het eens tegenzat, ging het echt mis. Quartararo was gefrustreerd, de 2020-motor voelde niet als zijn eigen machine. Hij was bij vlagen snel, maar niet constant genoeg voor de titel. Geen beste voorbode voor 2021, als hij bij het fabrieksteam zit. Maar Quartararo heeft geluk dat hij de tijd aan zijn zijde heeft. De 21-jarige ‘El Diablo’ is nog een ruwe diamant die bijgeslepen kan en moet worden.

Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3 – 7,7

Won dit seizoen twee races en is daarmee de topscorer van KTM. De overwinning in de Stiermarken GP kon nog als een gelukje gezien worden na de tumultueuze laatste bocht, maar in Portugal liet hij er geen twijfel over bestaan dat de Portugees de overstap naar de hoofdmacht van KTM verdiend heeft. Hij bloeide op onder de vleugels van Hervé Poncharal en Guy Coulon. Nu wordt het interessant om te zien of hij het Oostenrijkse merk bij de hand kan nemen.

Takaaki Nakagami, LCR Honda – 7,5

Nakagami kreeg weleens het verwijt dat hij vanwege zijn paspoort in de MotoGP reed, maar maakte dit seizoen een significante stap. Met name in de tweede races (waarvan we er vier hadden) op hetzelfde circuit was hij sterk. Had een paar keer kans op een podium, maar bezweek onder de druk in Aragon en was te gretig in Valencia. Hij heeft in zijn derde seizoen een onmiskenbare stap gezet, maar zette dat nog niet om in een podium. De aandacht van Honda hielp hem, nu krijgt hij volgend seizoen een 2021-versie van de RC213V en dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee.

Redactionele noot:

De scores van de MotoGP-coureurs zijn tot stand gekomen met medewerking van Tim Gerth en Ronald Vording. Hieronder staan de individuele cijfers op een rij, die samen tot een gemiddelde verwerkt zijn. Op- of aanmerkingen op de beoordelingen? Discussieer hieronder mee over de prestaties van de verschillende coureurs in 2020.