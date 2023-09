MotoGP voor eerste GP India geteisterd door visumproblemen

Als alles volgens planning verloopt, racet de MotoGP dit weekend voor het eerst in India. Plaats van handeling daarvoor is het Buddh International Circuit, dat tussen 2011 en 2013 drie keer de Formule 1 verwelkomde. De aanloop naar het raceweekend verloopt echter rommelig. Zo zijn de vereiste werkzaamheden aan het circuit pas net achter de rug en moet de FIM de omloop nog altijd homologeren. Daarnaast zijn er bij de coureurs de nodige zorgen over de veiligheid van het circuit nabij New Delhi. Aleix Espargaro verklaarde recent nog dat de MotoGP-rijders op één lijn zitten wat betreft de veiligheid van de baan en stelde eveneens dat ze gezamenlijk een track walk doen, alvorens er gestemd wordt of er geracet gaat worden.

Daar houdt het echter niet op, want het is nu de vraag of alle coureurs überhaupt op tijd in India verschijnen. Het gros van de MotoGP-paddock zou dinsdag afreizen naar India, maar problemen met de visa zorgen ervoor dat diverse teamleden en coureurs toch niet op het vliegtuig konden stappen. Dat geldt onder meer voor het fabrieksteam van Honda en haar coureurs Joan Mir en Marc Marquez. Laatstgenoemde ging op social media relatief luchtig om met de issues door even op de wielerfiets te stappen: "De vlucht is uitgesteld vanwege een gebrek aan een visum voor India, dus we gaan even een stukje fietsen." Aannemende dat zijn visum alsnog arriveert, verwacht Marquez woensdag alsnog naar India te vliegen.

Door de problemen heeft Honda een streep moeten zetten door een bezoek aan een fabriek in India, die woensdag op het programma stond. Daarnaast zijn ook diverse mediavertegenwoordigers en fotografen getroffen door het ontbreken van een visum. Anderen zijn de dans echter ontsprongen. Zo hebben Ducati en Aprilia de reis wel kunnen maken, al geldt dat dus lang niet voor iedereen. Momenteel heerst er onder de MotoGP-gemeenschap dan ook de nodige verwarring, waarbij de getroffen leden van de paddock vooral wijzen naar de Europese en Indiase instanties die verantwoordelijk zijn voor het maken van de relevante afspraken. Het verbond van teams in het wereldkampioenschap, de IRTA, heeft beloofd dat teams de schade vergoed krijgen als ze moeten bijbetalen om een andere vlucht te boeken.

Momenteel hoopt men dat iedereen op zijn laatst op donderdag in Delhi landt, zodat de GP van India volgens het gebruikelijke schema kan worden afgewerkt. Mocht dat door de situatie rond de visa niet lukken, dan ligt er een voorstel klaar om de actie op de vrijdag deels of geheel te schrappen. Dat zou niet de eerste keer zijn: vorig jaar werd de vrijdagse actie van de GP van Argentinië in zijn geheel geschrapt vanwege technische problemen met de vrachtvliegtuigen, waardoor de vracht laat in Termas de Rio Hondo arriveerde.

Er wordt op korte termijn een update verwacht van de organisatoren van de Indiase Grand Prix.