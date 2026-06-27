MotoGP Assen: Fernandez leidt Aprilia 1-2 in sprintrace

Raul Fernandez vocht zich langs zijn Aprilia-landgenoten om de tweede sprintzege uit zijn MotoGP-carrière te pakken tijdens de Dutch Grand Prix, waarbij hij teamgenoot Ai Ogura aanvoerde in een Trackhouse 1-2.

Fernandez schoot in ronde 3 van 13 naar de leiding en hield de aanvallen van zowel Fabio di Giannantonio als Ogura af, waarmee hij terugkeerde naar de hoogste trede van het podium, slechts een week nadat hij verzwakt was door een aanval van blindedarmontsteking.

De fabrieks-Aprilia's van Marco Bezzecchi en Jorge Martin eindigden als vierde en vijfde, achter de VR46 Ducati van di Giannantonio.

Bij de start van de race maakte Ogura de sprong vanaf de tweede plek op de grid naar de leiding in Bocht 1, maar polesitter Martin haalde hem onmiddellijk weer in om de status quo te herstellen.

Fernandez hield op de andere Trackhouse Aprilia vast aan de derde plaats, terwijl een fout van puntenleider Bezzecchi hem terugwierp naar een gevecht achter di Giannantonio.

In ronde 2 was Fernandez in opmars; hij passeerde eerst zijn teamgenoot Ogura voordat hij de achtervolging op Martin inzette.

Nadat hij het gat in de volgende ronde aanzienlijk had gedicht, maakte Fernandez uiteindelijk de beslissende move in de laatste chicane, waarbij hij langs de fabrieks-Aprilia-rijder snelde om voor het eerst de leiding te pakken.

Tegelijkertijd passeerde di Giannantonio Ogura voor de derde positie, waarmee een mogelijk Ducati-tegen-Aprilia-gevecht om de koppositie ontstond terwijl Martin door het veld terugviel.

De VR46-rijder bleef aanvankelijk binnen schootsafstand van Fernandez, maar de Japanse rijder wist met nog vijf ronden te gaan weg te rijden, waardoor di Giannantonio in de klauwen van Ogura terechtkwam.

Joan Mir, Honda HRC crash Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Ogura rekende snel af met de Ducati en daagde Fernandez kort uit om positie, maar laatstgenoemde kwam uiteindelijk met een comfortabele marge van zes tienden over de streep en leidde Trackhouse naar een eerste 1-2-finish.

Di Giannantonio hield vast aan de derde plaats om Aprilia een volledige podiumbezetting te ontzeggen, terwijl Bezzecchi halverwege de race langs teamgenoot Martin beukte om de vierde plek te pakken.

Martin kwam zwaar onder druk te staan van fabrieks-Ducati-rijder Francesco Bagnaia, die zich had hersteld van een slechte start om de Aprilia's uit te dagen. Maar de kampioen van 2024 hield zijn voormalige titelrivaal achter zich om de vijfde plaats te pakken, en pakte de geblokte vlag met slechts een halve tiende voorsprong op de Italiaan.

Regerend MotoGP-kampioen Marc Marquez verloor een vroeg gevecht met teamgenoot Bagnaia en finishte als zevende op de baan, maar werd opgewaardeerd naar de zesde plaats nadat laatstgenoemde een straf van één positie kreeg voor het afsnijden van de baan.

Tech3’s Enea Bastianini eindigde als beste KTM-rijder op de achtste plaats nadat fabrieksrijder Pedro Acosta in de tweede ronde wijd ging en terugviel naar de 15e plaats. De Spanjaard wist zich van die vroege fout te herstellen en pakte het laatste kampioenschapspunt op de negende plaats.

De top 10 werd gecompleteerd door Yamaha’s Fabio Quartararo, met Diogo Moreira als beste Honda op de 11e plaats. De LCR-rookie startte achter fabrieksrijder Joan Mir, maar schoof een positie op nadat laatstgenoemde in de openingsronde van de sprint crashte.

Naast Mir stonden ook Franco Morbidelli, die in de voorlaatste ronde ten val kwam, en Jack Miller, die de pits inreed met wat een technisch probleem leek te zijn, op de lijst van uitvallers.