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MotoGP Assen: Fernandez leidt Aprilia 1-2 in sprintrace

Vier Aprilia's vormden de top vijf terwijl Fernandez naar de leiding stormt in Assen

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Bewerkt:
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Raul Fernandez vocht zich langs zijn Aprilia-landgenoten om de tweede sprintzege uit zijn MotoGP-carrière te pakken tijdens de Dutch Grand Prix, waarbij hij teamgenoot Ai Ogura aanvoerde in een Trackhouse 1-2.

Fernandez schoot in ronde 3 van 13 naar de leiding en hield de aanvallen van zowel Fabio di Giannantonio als Ogura af, waarmee hij terugkeerde naar de hoogste trede van het podium, slechts een week nadat hij verzwakt was door een aanval van blindedarmontsteking.

De fabrieks-Aprilia's van Marco Bezzecchi en Jorge Martin eindigden als vierde en vijfde, achter de VR46 Ducati van di Giannantonio.

Bij de start van de race maakte Ogura de sprong vanaf de tweede plek op de grid naar de leiding in Bocht 1, maar polesitter Martin haalde hem onmiddellijk weer in om de status quo te herstellen.

Fernandez hield op de andere Trackhouse Aprilia vast aan de derde plaats, terwijl een fout van puntenleider Bezzecchi hem terugwierp naar een gevecht achter di Giannantonio.

In ronde 2 was Fernandez in opmars; hij passeerde eerst zijn teamgenoot Ogura voordat hij de achtervolging op Martin inzette.

Nadat hij het gat in de volgende ronde aanzienlijk had gedicht, maakte Fernandez uiteindelijk de beslissende move in de laatste chicane, waarbij hij langs de fabrieks-Aprilia-rijder snelde om voor het eerst de leiding te pakken.

Tegelijkertijd passeerde di Giannantonio Ogura voor de derde positie, waarmee een mogelijk Ducati-tegen-Aprilia-gevecht om de koppositie ontstond terwijl Martin door het veld terugviel.

De VR46-rijder bleef aanvankelijk binnen schootsafstand van Fernandez, maar de Japanse rijder wist met nog vijf ronden te gaan weg te rijden, waardoor di Giannantonio in de klauwen van Ogura terechtkwam.

Joan Mir, Honda HRC crash

Joan Mir, Honda HRC crash

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Ogura rekende snel af met de Ducati en daagde Fernandez kort uit om positie, maar laatstgenoemde kwam uiteindelijk met een comfortabele marge van zes tienden over de streep en leidde Trackhouse naar een eerste 1-2-finish.

Di Giannantonio hield vast aan de derde plaats om Aprilia een volledige podiumbezetting te ontzeggen, terwijl Bezzecchi halverwege de race langs teamgenoot Martin beukte om de vierde plek te pakken.

Martin kwam zwaar onder druk te staan van fabrieks-Ducati-rijder Francesco Bagnaia, die zich had hersteld van een slechte start om de Aprilia's uit te dagen. Maar de kampioen van 2024 hield zijn voormalige titelrivaal achter zich om de vijfde plaats te pakken, en pakte de geblokte vlag met slechts een halve tiende voorsprong op de Italiaan.

Regerend MotoGP-kampioen Marc Marquez verloor een vroeg gevecht met teamgenoot Bagnaia en finishte als zevende op de baan, maar werd opgewaardeerd naar de zesde plaats nadat laatstgenoemde een straf van één positie kreeg voor het afsnijden van de baan.

Tech3’s Enea Bastianini eindigde als beste KTM-rijder op de achtste plaats nadat fabrieksrijder Pedro Acosta in de tweede ronde wijd ging en terugviel naar de 15e plaats. De Spanjaard wist zich van die vroege fout te herstellen en pakte het laatste kampioenschapspunt op de negende plaats.

De top 10 werd gecompleteerd door Yamaha’s Fabio Quartararo, met Diogo Moreira als beste Honda op de 11e plaats. De LCR-rookie startte achter fabrieksrijder Joan Mir, maar schoof een positie op nadat laatstgenoemde in de openingsronde van de sprint crashte.

Naast Mir stonden ook Franco Morbidelli, die in de voorlaatste ronde ten val kwam, en Jack Miller, die de pits inreed met wat een technisch probleem leek te zijn, op de lijst van uitvallers.

SPRINT

Alle statistieken
Pos Rijder # Motor Ronden Tijd Interval Km/u Uitgevallen Punten
1 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 13

20'05.310

12
2 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 13

+0.362

20'05.672

0.362 9
3 Italy F. Di Giannantonio VR46 Racing Team 49 Ducati 13

+1.131

20'06.441

0.769 7
4 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing 72 Aprilia 13

+2.161

20'07.471

1.030 6
5 Spain J. Martín Aprilia Racing 89 Aprilia 13

+4.591

20'09.901

2.430 5
6 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 13

+4.801

20'10.111

0.210 4
7 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 13

+4.652

20'09.962

3
8 Italy E. Bastianini KTM Tech3 23 KTM 13

+5.237

20'10.547

0.585 2
9 Spain P. Acosta KTM Factory Racing 37 KTM 13

+9.598

20'14.908

4.361 1
10 France F. Quartararo Yamaha MotoGP Team 20 Yamaha 13

+11.134

20'16.444

1.536
11 Brazil D. Moreira Honda LCR 11 Honda 13

+11.811

20'17.121

0.677
12 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 13

+12.983

20'18.293

1.172
13 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 13

+13.102

20'18.412

0.119
14 South Africa B. Binder KTM Factory Racing 33 KTM 13

+13.414

20'18.724

0.312
15 Spain Á. Rins Yamaha MotoGP Team 42 Yamaha 13

+14.513

20'19.823

1.099
16 Spain M. Viñales KTM Tech3 12 KTM 13

+15.286

20'20.596

0.773
17 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 13

+19.188

20'24.498

3.902
18 Spain A. Fernández Yamaha MotoGP Team 47 Yamaha 13

+29.001

20'34.311

9.813
19 United Kingdom C. Crutchlow Honda LCR 35 Honda 13

+29.213

20'34.523

0.212
dnf Italy F. Morbidelli VR46 Racing Team 21 Ducati 11

+2 Ronden

17'28.962

2 Ronden Ongeluk
dnf Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 5

+8 Ronden

8'18.579

6 Ronden Uitgevallen
dnf Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 0

+13 Ronden

17.777

5 Ronden Ongeluk
Volledige uitslag

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