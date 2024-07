MotoGP Duitsland: Hoe laat, MotoGP op tv, Ziggo Sport en meer

Al drie raceweekenden op rij staat er geen maat op Francesco Bagnaia, die in Mugello en Assen de sprintraces won en qua Grands Prix al drie weekenden ongeslagen is, omdat hij ook in Catalonië de sterkste was. De regerend wereldkampioen heeft zijn achterstand in het kampioenschap met die successen teruggebracht naar tien punten, maar wel moet hij Jorge Martín nog voor zich dulden. De Pramac-rijder schreef vorig jaar de Duitse Grand Prix op zijn naam door met minimaal verschil af te rekenen met Bagnaia. Kan Martín dat kunstje dit weekend herhalen om zo met een goed gevoel aan de zomerstop te beginnen, of verkleint Bagnaia zijn achterstand opnieuw?

Hoe laat is de MotoGP op tv: GP van Duitsland

Datum: zondag 7 juli 2024

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport (401 voor Ziggo-klanten, kanaal 233 voor KPN-klanten en kanaal 160 voor Odido-klanten)

Start uitzending: 13.10 uur

Start race: 14.00 uur

De MotoGP Grand Prix van Duitsland wordt verreden op zondag 7 juli 2024. De laatste race voor de zomerstop wordt op de Sachsenring gehouden, telt dertig ronden en begint om 14.00 uur. De uitzending van Ziggo Sport begint om 13.10 uur al met een uitgebreide voorbeschouwing. Daarna nemen Frank Weeink en Barry Veneman het commentaar voor hun rekening.

De MotoGP-race in Duitsland is voor klanten van Ziggo live en gratis te zien via het openbare kanaal 14. Als je bij een andere provider bent aangesloten, kun je de race volgen via het kanaal Ziggo Sport. Deze zender behoort tot het zenderpakket Ziggo Sport Totaal, dat 14,95 euro per maand kost en uit zes kanalen bestaat.

MotoGP tijden: Grand Prix van Duitsland 2024

Sessie Datum Tijd (CEST) Eerste vrije training Vrijdag 5 juli 10.45u - 11.30u Training Vrijdag 5 juli 15.00u - 16.00u Tweede vrije training Zaterdag 6 juli 10.10u - 10.40u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 6 juli 10.50u - 11.05u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 6 juli 11.15u - 11.30u Sprintrace Zaterdag 6 juli 15.00u Warm-up Zondag 7 juli 09.40u - 09.50u GP van Duitsland Zondag 7 juli 14.00u

MotoGP kijken met Ziggo Sport

Ziggo Sport heeft de uitzendrechten voor de MotoGP in Nederland in handen. Alle sessies van de MotoGP, Moto2 en Moto3 zijn live te volgen via de zender en klanten van kabelaar Ziggo doen dat vaak gratis via het openbare kanaal 14. Als je bij een andere provider zit, heb je een abonnement op Ziggo Sport Totaal nodig. Dit zenderpakket bestaat uit zes kanalen en kost 14,95 euro per maand. Ook kun je hiermee naar autosport, voetbal, tennis, golf en diverse andere sporten kijken. Wel heeft Ziggo Sport op dit moment een actie die het even niet nodig maakt om een abonnement af te sluiten.

GP van Duitsland gratis kijken met Ziggo Sport

Tot 1 augustus heeft Ziggo Sport een actie die het mogelijk maakt om gratis naar het gehele sportaanbod te kijken. Dat kan via Ziggo Sport Free, dat beschikbaar is via de Ziggo GO-app. Via de onderstaande link kun je je gratis aanmelden met een e-mailadres, een Nederlands telefoonnummer en een Nederlands woonadres. Tot 1 augustus kijk je gratis naar alle sporten op Ziggo Sport, waaronder dus de MotoGP.

MotoGP kijken met de Videopass

Het alternatief om de MotoGP-actie in Nederland te volgen is de Videopass, de eigen streamingdienst van het kampioenschap. Alle sessies van de MotoGP, Moto2 en Moto3 zijn zowel live als on demand te volgen op het platform, waar ook achtergronden, persconferenties, documentaires en historische races beschikbaar zijn. Er is geen optie voor Nederlands commentaar, alle verslaggeving en analyses zijn in het Engels. Voor 139,99 euro heb je een jaarabonnement op de MotoGP Videopass, voor negen euro extra is daar ook livetiming bij inbegrepen.

Hoe laat is de Moto2 op tv: GP van Duitsland

Datum: zondag 7 juli 2024

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten en Ziggo Sport (kanaal 401 voor Ziggo-klanten, 233 voor KPN-abonnees en 160 voor Odido-klanten)

Start uitzending: 11.50 uur

Start race: 12.15 uur

Voorafgaand aan de MotoGP-race is het zondag 7 juli 2024 al tijd voor de Moto2 Grand Prix van Duitsland. De race met Nederlanders Bo Bendsneyder en Zonta van den Goorbergh begint om 12.15 uur, maar om 11.50 uur brengt Ziggo Sport al een voorbeschouwing op de actie. Iwan van der Valk en Nigel Walraven verzorgen vervolgens het commentaar. Ziggo-klanten kunnen de race live en gratis volgen via het openbare kanaal 14, klanten van andere providers hebben een abonnement op Ziggo Sport Totaal nodig. Zij kunnen dan inschakelen bij het kanaal Ziggo Sport.

Hoe laat is de Moto3 op tv: GP van Duitsland

Datum: zondag 7 juli 2024

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten en Ziggo Sport (kanaal 401 voor Ziggo-klanten, 233 voor KPN-abonnees en 160 voor Odido-klanten)

Start uitzending: 10.00 uur

Start race: 11.00 uur

Traditiegetrouw trapt de Moto3 de race-actie af op zondag 7 juli 2024. De wedstrijd, waarin Collin Veijer op een nieuw podium gaat jagen, begint om 11.00 uur. De uitzending van Ziggo Sport begint echter al om 10.45 uur met een korte voorbeschouwing, waarna Iwan van der Valk en Nigel Walraven het commentaar voor hun rekening nemen. Ziggo-klanten kunnen de race live en gratis volgen via het openbare kanaal 14. Wie bij een andere provider zit, kan inschakelen bij Ziggo Sport. Deze zender is onderdeel van het zenderpakket Ziggo Sport Totaal.