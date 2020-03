Dorna steunt Grand Prix-teams met financiële bijdrage

Waar de formaties in Moto2 en Moto3 nog gewoon in actie konden komen tijdens de Grand Prix van Qatar, hebben de MotoGP-teams nog geen enkele competitieve meter gereden in 2020. Op dit moment zijn de races tot het begin van mei uitgesteld, vorige week werd bevestigd dat de Grand Prix van Spanje in Jerez niet op de originele datum door kan gaan. Naar verwachting komen daar nog wel wat races bij aangezien de volgende afspraken in Frankrijk en Italië plaatsvinden, twee landen die momenteel in lockdown zitten.

Door het gebrek aan races stokt het ook wat betreft de inkomsten bij de Grand Prix-teams. De meeste renstallen zijn afhankelijk van sponsors en de bijdrage van Dorna voor deelname in het kampioenschap. Bepaalde merken hebben betalingen aan teams stopgezet omdat er eerst duidelijkheid moet komen over de kalender en het aantal races dat dit jaar gehouden kan worden. Deze situatie is in potentie desastreus voor sommige teams, die daardoor hun mensen niet kunnen betalen.

Dorna probeert deze teams te steunen. Het gaat in dit geval om een voorschot van de participatiegelden die de teams jaarlijks ontvangen. “We proberen de privéteams te helpen zodat ze hun salarissen kunnen betalen”, zei Dorna-baas Ezpeleta in gesprek met het Spaanse dagblad AS. “De grootste waarde van het kampioenschap zijn de mensen die het mogelijk maken, dit is een ongekend grote groep en we moeten proberen dat in stand te houden. We zoeken uit waarmee we de teams in Moto2 en Moto3 kunnen helpen en op dit moment steunen we ze met 25.000 euro per rijder.”

Deze betalingen worden via IRTA gedaan, de organisatie voor teams. Voor de MotoGP-teams gelden andere richtlijnen. “In de MotoGP-klasse hebben we een aantal zaken in gang gezet zodat teams het salaris van hun personeel kunnen betalen, maar in dit geval gaat het niet om een som per rijder”, aldus Ezpeleta. Om tot een redelijk bedrag te komen wordt gekeken naar de gemiddelde maandelijkse uitgaven per team. “We overwegen de maandelijkse uitgaven en hopen ze de komende drie maanden economisch steun te bieden.”