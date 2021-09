MotoGP-debutanten Gardner en Fernandez testen KTM in Misano

De beide teamgenoten bij het team van Aki Ajo maken in 2022 gezamenlijk de overstap naar de zwaarste klasse van de Grand Prix-paddock. Ze hebben die stap te danken aan de overtuigende resultaten in de eerste helft van het Moto2-seizoen. Bij de Tech3-formatie van Hervé Poncharal vervangen ze Iker Lecuona en Danilo Petrucci, die eind dit jaar vertrekken uit de MotoGP.

Fernandez won zondag nog de Moto2-race in Aragon. Het MotoGP-circus trekt deze week naar Misano, waar aankomend weekend de eerste van twee races gehouden wordt. Na afloop van het komende raceweekend wordt er nog een tweedaagse test gehouden op dinsdag en woensdag. Motorsport.com heeft vernomen dat beide debutanten dan voor het eerst aan de KTM RC16 mogen proeven. Het is dan de eerste kennismaking voor de beide coureurs die vechten om de wereldtitel in Moto2.

Tijdens de tweedaagse Misano-test zal het grootste deel van de grid in actie komen, maar ook de testrijders zijn weer present. Daarbij is ook KTM-testrijder Dani Pedrosa. De Spanjaard stond aanvankelijk op papier voor nog een wildcard, maar dat gaat niet door. VR46-teammanager Pablo Nieto heeft laten weten dat het in Misano ook met meer nieuws komt over het nieuw te vormen MotoGP-team en het vastleggen van Marco Bezzecchi. Ducati heeft echter geen plannen om hem een eerste kennismaking met de MotoGP-machine te gunnen.