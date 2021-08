Dixon niet bezig met MotoGP-toekomst: "Ik doe gewoon m'n best"

Dixon mag dit weekend bij het Sepang Racing Team opdraven omdat Franco Morbidelli nog altijd geblesseerd is en testrijder Cal Crutchlow naar het fabrieksteam moest om daar de plek van Maverick Viñales in te nemen. Dixon was in beeld voor een overstap naar de MotoGP in 2022 als het Sepang Racing Team ophoudt te bestaan en het management onder een andere naam doorgaat. Hoewel andere coureurs betere papieren hebben om de zitjes bij het nieuwe team te vullen, geeft Dixon eerlijk toe dat hij ook niet heel erg bezig is met zijn toekomst en vooral van de Britse GP wil genieten.

“Voor zover ik weet is dit geen weekend waarin ze mij gaan beoordelen”, aldus Dixon. “Het is puur een wildcard. Kijk, het team heeft veel ervaring om hier conclusies uit te trekken, ze gaan me niet alleen op dit weekend beoordelen. Dat is niet eerlijk denk ik. Maar in deze sport duurt het bij sommige mensen langer om zich aan te passen dan bij anderen. Ik kan me voor mijn gevoel redelijk snel aanpassen, maar ik weet niet hoe snel het precies gaat. Ik weet niet of dit een goed uitgangspunt is voor de toekomst, daar kijk ik niet echt naar. Ik ben hier om m’n best te doen en meer kan ik ook niet doen.”

Dixon maakte vrijdagochtend pas zijn eerste meters op de Yamaha M1 aangezien hij geen testdag mocht doen. Vooral de elektronica en de manier waarop de gashendel reageerde was een punt waar de man uit kuststad Dover aan moest wennen. Dixon vond van de eerste naar de tweede training ongeveer anderhalve seconde tijdwinst en eindigde op de 21ste plek. “De motor heeft belachelijk veel vermogen, ik kan het niet eens omschrijven”, vertelde Dixon enthousiast. “Het is echt geweldig hoe snel deze motoren zijn, dat is niet normaal. Het belangrijkste verschil is nog wel het accelereren, de eerste dertig of veertig procent wanneer je gas geeft zijn heel anders dan hoe ik tot nu toe gereden heb. Dat ligt vooral aan de werking van de elektronica. Dat was voor mij het moeilijkste om aan te wennen. De snelheid ligt hoog, de banden zijn erg goed en de remmen werken fantastisch. Het was best even wennen in de eerste sessie, maar de elektronica was het belangrijkste.”

Jake Dixon, Petronas Yamaha SRT Foto: Gold and Goose / Motorsport Images