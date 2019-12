MotoGP-debutant Binder zoekt naar 'klik met de KTM'

De vice-kampioen in de Moto2 debuteert komend seizoen bij het fabrieksteam van KTM in de MotoGP. Tijdens zijn eerste MotoGP-test in Valencia gaf de coureur aan “geleerd te hebben dat ik alles verkeerd deed”, maar hij vond al meer ontspanning in Jerez. Hij eindigde weliswaar als 22ste, maar Binder is van mening dat de rondetijden niet het complete verhaal vertelden. De Zuid-Afrikaan geeft echter toe dat hij nog een lange weg te gaan heeft om zich volledig aan te passen aan het MotoGP-materiaal.

“Het voelt alsof ik steeds beter ben gaan werken, zeker deze test”, aldus Binder, die beide tests afwerkte op de 2019-versie van de RC16. “De rondetijden laten het niet zien, maar ik voel me al comfortabeler. Het werd allemaal steeds beter, ik vond op een gegeven moment ook een ritme. Over het algemeen moet ik wel zeggen dat ik nog een lange weg te gaan heb. Ik wacht op het moment dat ik echt de klik heb met deze motor.”

Na de spannende Valencia-test viel er een last van Binders schouders en kwam hij ontspannen naar Jerez. “Ik was deze test een stuk rustiger. Ik wist wat me te wachten stond op de MotoGP-motor en alles voelde gewoon meer ‘chill’. Dat gezegd hebbende moet ik wel erkennen dat de motor echt een beest is op dit circuit. Het is ongelooflijk hoe klein een circuit kan worden als je ineens meer vermogen en snelheid hebt. Maar het was een mooie ervaring.”

'Krankzinnig veel grip in de regen'

Tijdens de laatste testdag in Jerez speelde de regen coureurs parten, maar voor Binder en de andere MotoGP-debutanten was het een mooie gelegenheid om de motorfiets ook uit te testen op een natte baan. “In de regen rijdt de MotoGP-machine een stuk fijner”, antwoordde hij op de vraag of hij Moto2 en MotoGP kon vergelijken. “Dat komt omdat je traction control hebt, dat voelt als een buffer en maakt alles een stuk makkelijker. Je hebt meer gevoel voor de omstandigheden. Daarnaast zijn de banden krankzinnig. Het is geweldig met hoeveel hellingshoek je kunt rijden en toch grip houdt. Ik denk trouwens dat ik nog niet eens in de buurt van de limiet ben gekomen. Op dit moment heb ik een aardige basis. Ik kan nog veel verbeteren en heb zin om in Sepang weer te starten. De winterperiode gaat lang duren.”

Met medewerking van Lewis Duncan