MotoGP onthult data wintertests met opvallende nieuwe locatie

De eerste data van het MotoGP-seizoen 2025 zijn inmiddels bekendgemaakt. Zo is al naar buiten gebracht dat Thailand begin maart de plaats van handeling is voor de eerste race van de nieuwe jaargang, een eer die Buriram overneemt van Lusail International Circuit in Qatar. Het Qatarese circuit was traditiegetrouw ook een van de locaties waar de MotoGP een wintertest afwerkte, maar dat is in 2025 niet meer het geval. Dat heeft de sport zaterdagochtend bekendgemaakt. In plaats daarvan mag Buriram op 12 en 13 februari de afsluitende wintertest organiseren.

Voordat het MotoGP-circus afreist naar Thailand, zijn er al meerdere tests afgewerkt ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. De eerste daarvan vindt twee dagen na de seizoensfinale in Valencia plaats op Circuit Ricardo Tormo. Op 17 november wordt het huidige seizoen afgesloten, op 19 november volgt dus de eerste testdag. Dit belooft meteen een belangrijke dag te worden, want de aanstaande debutanten - Somkiat Chantra, Fermín Aldeguer en Ai Ogura - stappen voor het eerst op een MotoGP-motor. Daarnaast mogen de meeste rijders die van team of fabrikant wisselen, onder wie Marc Márquez en Jorge Martín, voor het eerst op hun nieuwe strijdwapen plaatsnemen.

Na de testdag in Valencia mogen de rijders genieten van ruim twee maanden vakantie, alvorens tussen 31 januari en 2 februari de shakedowntest wordt gehouden op Sepang International Circuit in Maleisië. Deze testdagen zijn bedoeld voor de rookies, al mogen de testrijders van de fabrikanten ook acte de presence geven. Dat geldt eveneens voor de rijders van fabrikanten die door de concessies met hun vaste racerijders mogen testen. Daarna is er twee dagen lang geen baanactie, alvorens tussen 5 en 7 februari de eerste collectieve test van 2025 wordt verreden. Ook deze test vindt plaats op het Maleisische circuit van Sepang.

Overzicht wintertests MotoGP-seizoen 2025