MotoGP Czech GP: Marquez verslaat Bagnaia in duel en behaalt twee opeenvolgende zeges

Marc Marquez versloeg Ducati-teamgenoot Francesco Bagnaia in een rechtstreeks gevecht om zijn tweede opeenvolgende overwinning van het MotoGP-seizoen 2026 te behalen tijdens de Tsjechische Grand Prix.

Nadat hij enige tijd achter Bagnaia had afgewacht, die in de openingsronde de leiding overnam van polesitter Ai Ogura, maakte Marquez met nog acht ronden te gaan de beslissende inhaalactie op Bagnaia om voor het eerst aan de leiding te komen.

Hoewel Trackhouse-rivaal Ogura in de laatste ronde een serieuze aanval inzette nadat hij de andere Ducati van Bagnaia was gepasseerd, hield Marquez de Japanse rijder achter zich om met 0,4 s als eerste over de finish te komen.

Het was een belangrijk resultaat voor de regerend wereldkampioen, aangezien puntenleider Marco Bezzecchi voor de race was geschorst omdat hij in de sprintrace van zaterdag een marshal had geslagen.

Lees ook: MotoGP Bezzecchi biedt excuses aan na het raken van een marshal en een ban voor de Tsjechische GP

Bagnaia kon het leidende duo niet bijhouden, maar hield wel vast aan de derde plaats om zijn vierde opeenvolgende podium van het seizoen 2026 te vieren.

Bij de start van de race kwam Ogura netjes weg vanaf poleposition om als leider bocht 1 in te gaan, terwijl Bagnaia doorschoof naar de tweede plaats nadat hij zijn teamgenoot Marquez in bocht 6 weer had teruggepakt.

De drievoudig wereldkampioen begon Ogura onmiddellijk onder druk te zetten voor positie en deed meerdere pogingen om de Trackhouse Aprilia in te halen.

In ronde 2 stuurde hij zijn fabrieks-Ducati aan de binnenkant in bocht 10, waarbij de actie lukte en hij de leiding overnam.

Marquez ging ook kort daarna voorbij aan Ogura, waardoor vooraan in het veld een 1-2 voor het merk uit Borgo Panigale ontstond.

Bagnaia bouwde in eerste instantie een kleine voorsprong op zijn teamgenoot op, terwijl Ogura op de derde plaats bijna een seconde terugviel.

Tegen ronde 10 had Marquez de voorsprong van de Italiaan echter tenietgedaan, waarmee een spannende interne Ducati-strijd om de overwinning ontstond.

Bagnaia wist aanvankelijk te reageren op het tempo van Marquez en vergrootte de voorsprong tegen halverwege de race weer tot vijf tienden.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Maar in ronde 14 zat Marquez weer op de staart van Bagnaia, terwijl Ogura zich ook in de strijd om de overwinning mengde.

Een zet die onvermijdelijk leek, volgde twee ronden later, toen Marquez Bagnaia in bocht 4 soepel voorbijging om de leiding te grijpen.

De regerend wereldkampioen sloeg vervolgens snel een gat aan de leiding, terwijl Bagnaia in het bereik van Ogura terechtkwam.

Hoewel Ogura geen moeite had om de Italiaan te passeren, kwam hij pas in de laatste ronde dicht genoeg bij Marquez om een aanval te kunnen plaatsen.

Uiteindelijk kon Ogura geen poging doen om de leiding over te nemen, terwijl Marquez zijn eerste plaats van de Hongaarse GP van twee weken geleden opvolgde met opnieuw een overwinning in Tsjechië.

Achter Bagnaia eindigde Fabio Di Giannantonio als de beste van de rest op de vierde plaats nadat hij in ronde 13 Pedro Acosta voorbij had geduwd. De Italiaan startte als tweede op de grid en behield die positie in de eerste remzone, maar verloor momentum toen Marquez hem in bocht 4 passeerde, waardoor hij terugviel naar de vijfde plaats.

Terwijl Di Giannantonio zich herstelde naar de vierde plaats, zakte Acosta achter de Honda op zachte banden van Joan Mir en viel hij uiteindelijk in de laatste ronde uit met een technisch probleem.

Dat betekende dat Gresini's Fermin Aldeguer als zesde finishte voor Raul Fernandez (Trackhouse), terwijl Luca Marini als achtste meer punten scoorde voor Honda.

Na het uitzitten van twee long lap-straffen voor het veroorzaken van een kettingbotsing in Hongarije, kon Jorge Martin slechts de negende plaats behalen op de enige fabrieks-Aprilia die aan de race mocht deelnemen.

Enea Bastianini van Tech3 eindigde als beste KTM op de 10e plaats na de DNF van Acosta.

Het Yamaha-duo Alex Rins en Fabio Quartararo voegde zich samen met Acosta bij de uitvallers.

Na Brno leidt Bezzecchi het kampioenschap met een geslonken marge van vijf punten op Martin, terwijl Marquez is opgeklommen naar de vierde plaats in de stand achter Di Giannantonio. De negenvoudig wereldkampioen staat nu 40 punten achter Bezzecchi, nadat hij nog maar een maand geleden tegen een achterstand van meer dan 100 punten aankeek.