Zarco woensdag onder het mes na megaklapper Red Bull Ring

De Avitia Ducati-rijder werd op hoge snelheid richting bocht 3 van de Red Bull Ring van achteren geraakt door Franco Morbidelli, waardoor beide coureurs ten val kwamen. De machines vlogen vervolgens op volle vaart door de lucht. Yamaha-fabriekscoureurs Maverick Viñales en Valentino Rossi werden maar nipt gemist door de rondvliegende wrakken van beide coureurs. Wonder boven wonder raakte niemand ernstig gewond.

Nu blijkt dat Zarco toch niet geheel ongeschonden uit het incident is gekomen. Bij controles op maandag werd een breukje in de rechterpols ontdekt. De kwetsuur wordt woensdag in Italië geopereerd. Zarco heeft desondanks de intentie om komend weekend aan de start te verschijnen van de Grand Prix van Stiermarken op dezelfde Red Bull Ring. “Het is een klassieke procedure, met de plaatsing van een schroef om het bot te herstellen”, aldus de Fransman in gesprek met L’Equipe. “Op donderdagochtend ben ik terug op het circuit voor een medische keuring om te zien of ik wel of niet kan racen.”

De crash veroorzaakte veel ophef in de MotoGP-paddock. Toch deelde de wedstrijdleiding geen straf uit, wat bij menig rijder in het verkeerde keelgat schoot. Naar verwachting gaan de stewards voorafgaand aan de race van aankomend weekend Zarco verhoren over het incident.

Met medewerking van MotoGP-verslaggever Lewis Duncan