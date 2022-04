MotoGP-coureurs zien niets in tweedaags raceweekend

De vracht die de teams nodig hadden om de Grand Prix van Argentinië af te werken kwam pas vrijdagavond heel laat aan op het circuit van Termas de Rio Hondo. Dit had alles te maken met twee kapotte vliegtuigen en schaarste in capaciteit voor luchtvracht. Net als de Formule 1 kijkt ook de MotoGP-organisatie naar mogelijkheden om meer races in een kalenderjaar te verwerken. Om dit op den duur te kunnen doen, zullen alternatieve formats geëvalueerd worden. Noodgedwongen was dit ook het geval in Argentinië met twee trainingen van een uur op zaterdag gevolgd door de kwalificatie. De warm-up op zondag werd vervolgens in duur verlengd naar veertig minuten.

Repsol Honda-rijder Pol Espargaro, die zich via Q1 moest kwalificeren en daarom zaterdag nog een extra sessie afwerkte, vindt het maar niks. “Het was stressvol, heel stressvol”, zegt Espargaro over zaterdag. “Het is altijd al een hele drukke dag, we hebben niet veel nodig om het nog lastiger te maken. Ik crashte in Q2 en had niet genoeg banden voor Q2. Alles ging verkeerd, al was de afloop best goed. Ik vond het heel erg hectisch, we moesten op het laatste moment belangrijke beslissingen maken om de motor te veranderen. Het werkte, maar het scheelde niet veel. Sommigen denken dat dit schema in de toekomst vaker gebruikt kan worden, maar dat lijkt mij onmogelijk. Zo kunnen we niet racen, het is stressvol en het is gevaarlijk. Als we met zo weinig kennis pushen, dan wordt het echt link. Zeker met beperkte kennis van de baan of de banden, dat is lastig.”

In de MotoGP draait het tegenwoordig grotendeels om data en om alle vergaarde informatie te analyseren en vervolgens veranderingen toe te passen, is er meer tijd nodig. KTM-coureur Miguel Oliveira stelt daarom ook: “Ik zou toch graag terug gaan naar drie dagen”, zegt Oliveira. “De trainingen waren een uur, dat is lang. De monteurs hadden geen tijd om zaken aan te passen en überhaupt data te analyseren. Je kunt van de ene naar de andere dag best wel wat verbeteringen vinden, maar dat ging nu bijna niet. Daarom heb ik liever drie dagen, maar als het moet in twee dagen dan doen we dat natuurlijk gewoon. Nu we de ervaring hebben van tweedaagse weekenden, heb ik liever drie dagen.”