Coureurs enthousiast over een MotoGP-versie van Drive to Survive

In de MotoGP zijn in het verleden ook documentaires gemaakt, waaronder ‘Fastest’ en ‘Hitting The Apex’. De laatste jaren worden dergelijke producties vooral geregeld door Red Bull, dat een film maakte over KTM-coureur Brad Binder. De eigen crew van Dorna Sports maakte afgelopen najaar een documentaire over het seizoen van Suzuki. Deze docu’s werden echter niet bij een streamingdienst aangeboden. Motorsport.com heeft vernomen dat de opnames voor een documentaire reeds begonnen zijn, maar het is nog niet duidelijk waar de productie uitgezonden gaat worden en hoe het format er precies uitziet.

Gevraagd naar het idee dat er zo’n documentaire komt, reageerden de meeste coureurs enthousiast. “Het zou heel mooi zijn voor dit kampioenschap, al denk ik dat het beter is dat ze niet meekijken als er een kwade rijder terugkeert in de pitbox”, verklaarde Yamaha-coureur Fabio Quartararo met een glimlach, die zich vervolgens afvroeg wie de rol van cultfiguur Guenther Steiner, die al jaren een glansrol in Drive to Survive speelt, zou vervullen: “Ik ben heel benieuwd wie de Guenther van de MotoGP-paddock is.”

Rossi: "Goed voor een nieuw publiek"

Volgens negenvoudig wereldkampioen Valentino Rossi zou een dergelijke documentaire positief zijn voor een nieuw publiek: “Het format is inmiddels heel beroemd, de documentaire is erg vermakelijk”, zei Rossi over Drive to Survive. “In de Formule 1 is het leuk en ik denk dat het goed kan zijn om MotoGP-fans een inkijkje te geven in onze sport. Maar ook voor nieuwe fans is het handig. Zij krijgen zodoende een beter idee wat er achter de schermen gaande is.”

Ducati-coureur Jack Miller voegde toe: “Het is fantastisch en kan heel positief zijn voor de sport, ik weet dat er een paar rijders zijn die graag een carrière als filmster najagen, dus dit gaat ze zeker helpen.”

Eerder deze maand verscheen het derde seizoen van Drive to Survive, de hitserie op Netflix waarin de Formule 1 van dichtbij gevolgd wordt. De interesse in het kampioenschap is sindsdien flink toegenomen, blijkt uit een recente studie. Naar verwachting wordt met het huidige seizoen een publiek van zo’n 1 miljard mensen bereikt.