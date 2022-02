Voor het eerst in 25 jaar was er vrijdag weer MotoGP-actie op Indonesisch grondgebied. De eerste testsessie van het weekend werd maar liefst een uur stilgelegd nadat er ontzettend veel vuil op het circuit lag nadat het eerder regende. Dankzij de rode vlag konden medewerkers van het circuit de baan enigszins schoonmaken. Coureurs hadden op dat moment een meeting met vertegenwoordigers van Dorna en veiligheidsofficial Franco Uncini van de FIM. Tijdens die bijeenkomst kregen rijders de vraag om een minimum van twintig ronden te rijden om het circuit zo een beetje schoon te maken, niet iedereen was daar blij mee.

De omstandigheden knapten het tweede deel van de testdag op, Honda-coureur Pol Espargaro wist echter maar nipt onder het WSBK-record van Toprak Razgatlioglu te komen. Hij noteerde 1.32.466 terwijl men later dit weekend rekent op tijden rond de 1.30.0. Franco Morbidelli vindt het niet de functie van coureurs om als ‘schoonmakers’ te fungeren. “Het feit is dat dit niet de taak is van coureurs”, vindt Morbidelli. “Het schoonmaken van het circuit is niet wat wij doen, het is heel gevaarlijk op een MotoGP-machine. Fucking gevaarlijk zelfs. Niemand wilde rijden.”

De Ducati-coureurs namen het initiatief tot het schoonrijden van de baan. “Die motor heeft veel grip, dat heb ik vandaag ook weer gezien”, aldus Morbidelli. “Als je probeert te lezen wat er vandaag gebeurd is, dan zie je ook daar de verschillen tussen de motoren. We zagen veel Ducati’s op de baan toen het circuit zo smerig was. Zij vonden het veilig genoeg om de baan schoon te rijden, voor anderen was dat niet het geval. Die hebben iets langer gewacht, maar de rijders van Ducati en KTM gingen wel. Dat zijn volgens mij ook de motoren met de meeste mechanische grip. Zij kregen het gedaan, maar dit is normaal gesproken niet hun taak. Het is goed dat ze het gedaan hebben en daarna konden ook de anderen beginnen. Maar dat we collectief moesten rijden was vreemd, het is niet gek dat sommige coureurs zich daar niet goed bij voelen.”

RNF-coureur Andrea Dovizioso vond de omstandigheden vrijdag niet goed genoeg om te rijden, maar dat de coureurs uiteindelijk toch moesten rijden begrijpt hij wel. “De situatie was zeker niet ideaal, het was te stoffig”, vindt Dovizioso. “Het was niet acceptabel, de omstandigheden waren niet goed genoeg om te rijden. We moesten wel en het was gelukkig ook de juiste beslissing, aan het eind ontstond er een lijn waar je een beetje kon rijden. Daar kun je pushen en begin je ook het circuit te begrijpen. Ik denk dat het een goede beslissing was. Voor de bijeenkomst wilde niemand rijden, het was echt niet te doen. Maar ik begrijp de beslissing en het was goed. Het probleem is dat er steentjes loskwamen uit het asfalt en dan kun je niet dicht achter iemand anders rijden.”