De grote hoeveelheid straffen in de openingsfase van het MotoGP-seizoen 2023 en ook de inconsistentie daarvan waren voor de coureurs reden om een gesprek met Freddie Spencer aan te vragen. De oud-coureur is sinds 2019 het hoofd van het Stewardpanel van de FIM. Het overleg vond plaats tijdens een gebruikelijke briefing op de vrijdagavond van een Grand Prix-weekend.

“Er zijn geen conclusies getrokken, het heeft geen zin gehad”, reageerde Fabio Quartararo na de vergadering kort tegenover Motorsport.com. De Fransman werd tijdens de afgelopen MotoGP-race op Jerez dubbel bestraft. Wegens het veroorzaken van een crash met Miguel Oliveira kreeg hij een long lap penalty opgelegd. Die nam hij op incorrecte wijze door over de lijnen te rijden, waardoor hij de straf nogmaals moest inlossen.

“Geen conclusie”, zei Alex Rins na het overleg met Spencer. “We hebben niets opgehelderd”, vulde Marc Marquez aan. Regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia klonk enthousiaster. “De conclusie is heel positief”, sprak de Ducati-rijder. Zijn landgenoot Luca Marini was het daarmee eens. “Het was een goede bijeenkomst”, zei de Italiaan. “Het was interessant om allemaal aan het woord te komen en ons standpunt te kunnen delen. Uiteraard is alleen dit overleg niet genoeg, maar in de toekomst kan het contact worden voortgezet. Dat zou fantastisch zijn. De stewards hebben een heel moeilijke baan en het is niet eenvoudig om iedereen op één lijn te krijgen. Maar de conclusie is positief. De dialoog aangaan is altijd het beste.”

Joan Mir klonk minder hoopvol. “Er zijn veel verschillende meningen en we hebben niets opgehelderd”, vertelde de Spanjaard. “Spencer stond ervoor open om naar ons te luisteren en een pad te kiezen. Het probleem is dat er onder de coureurs nogal wat verschillende meningen zijn, dat helpt niet. Laten we kijken of de consistentie verbetert, dat is het belangrijkste. Maar op basis van deze ontmoeting weet ik niet of we een oplossing gaan vinden.”