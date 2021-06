MotoGP-coureurs pleiten voor strengere controle op track limits

Het huidige reglement schrijft voor dat een coureur drie keer in de groene zone naast de kerbstones mag komen voordat hij daarvoor een waarschuwing ontvangt. Daarna mogen de track limits nog eenmaal overschreden worden, het vijfde vergrijp betekent een straf. Meestal gaat het dan om een long lap-penalty of een tijdstraf wanneer de straf te laat in de race uitgedeeld wordt. Voor dit seizoen werden sensoren op de randstenen geplaatst om overtredingen preciezer en sneller te kunnen waarnemen.

Dit systeem is in de afgelopen races echter onder vuur komen te liggen, vooral in Mugello stond het weer ter discussie. In de Moto2-race verloor Joe Roberts zijn podium toen hij in de laatste ronde even buiten de baan ging. De wedstrijdleiding vond dat de coureur op dat punt meer dan vijf tienden winst pakte. In de MotoGP overkwam Miguel Oliveira en Joan Mir hetzelfde, maar zij mochten hun positie wel houden. In de paddock van Assen deden geruchten de ronde dat er gesproken wordt over het stricter toepassen van de regels, Espargaro bevestigde dit.

“Als ik de regel zou opstellen wilde ik veel strenger zijn. De eerste overtreding een waarschuwing en de tweede meteen een long lap-penalty”, aldus Espargaro. “Waarom moet je vier keer de kans hebben om op het groene te komen? In het verleden was het heel glad, toen was het niet asfalt. Als je dan naast de baan kwam verloor je gelijk een paar seconden, hier in Assen kon je zelfs crashen als je naast de baan kwam. Waarom mogen rijders vier keer buiten de baan gaan? Dat begrijp ik niet, we zijn al maanden aan het pushen om dat te veranderen. Ik hoop dat het één keer mag en dat er daarna een straf uitgedeeld wordt. Uiteindelijk moeten zij de beslissing nemen, maar ik hoop dat het zo gaat zijn.”