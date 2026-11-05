MotoGP GP van Qatar

MotoGP-coureurs over omstreden GP van Qatar: 'Ik was wat bezorgd'

Er was donderdag op Losail geen teken van coureursverzet, waarbij Pecco Bagnaia en Pedro Acosta zich vriendelijk opstelden tegenover de organisatoren

Richard Asher Germán Garcia Casanova

Gepubliceerd: 5 nov 2026, 17:52

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Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Na hun aankomst op het laatste moment in Doha hebben de topcoureurs in de MotoGP een verzoenende toon aangeslagen over de felbesproken Grand Prix van Qatar van dit weekend.

Door het voortdurende conflict in de regio waren de meeste coureurs terughoudend om naar het evenement af te reizen, wat bijna leidde tot een patstelling met serie-eigenaar MGPSEG. De terugtrekking van Yamaha uit het evenement en de aanpak van coureurs om pas laat in te vliegen zorgden bij het begin van donderdag voor een onduidelijke situatie.

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Maar nu de coureurs ter plaatse zijn en aan hun mediaverplichtingen voldoen, kiezen ze ervoor positief te zijn over de situatie - in elk geval in hun uitspraken tegen de pers.

Hoewel de meeste coureurs helemaal niet verwezen naar de ongebruikelijke omstandigheden rond de race, kwamen zowel Pedro Acosta als Francesco Bagnaia met uitspraken die perfect waren om de strijdbijl met de organisatoren te begraven.

"Het klopt dat ik een beetje bezorgd was", zei Ducati-fabriekscoureur Bagnaia. "Ik kan mijn gevoel over het hierheen komen niet verbergen.

"Maar ik besloot volledig te vertrouwen op Dorna [MGPSEG], de organisatoren, IRTA en de overheid. Ik denk dat zij zich allemaal inzetten voor onze veiligheid. Ze hebben ons bijna alles gegeven waar we om hebben gevraagd.

"We moeten samenwerken. Het is beter om samen te werken. Ik denk dat dat het juiste is."

De Italiaan voegde eraan toe dat de paddock aanvoelde zoals hij had verwacht en dat hij niet bang was nu hij in de Golfstaat was.

"Ik verwachtte dat de sfeer in de paddock [zoals] normaal zou zijn. Ik heb het gevoel dat we hier [niet] bang hoeven te zijn voor een bombardement. De enige angst die we kunnen hebben, is dat ze de luchthaven sluiten."

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

KTM-fabriekscoureur Acosta sloeg een toon aan die sterk leek op die van zijn Ducati-collega.

"Als zij [de organisatoren] destijds besloten om [hierheen] te komen, begrijp ik dat dat was omdat alles onder controle was", zei hij in zijn Spaanstalige persmoment.

"De aankomst hier was normaal", voegde hij toe in zijn Engelstalige interview. "Alles zag er behoorlijk normaal uit.

"Ik begrijp dat als je alle media gaat lezen, je misschien behoorlijk bang kunt worden voor alles. Maar uiteindelijk moeten we doen wat onze contractuele verplichtingen voorschrijven.

"En daarnaast moeten we professioneel zijn tegenover het kampioenschap, het team en het merk."

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