MotoGP-coureurs lovend over nieuwe asfalt op TT Circuit Assen

Voor het uitbreken van de pandemie werd er door het TT Circuit flink geïnvesteerd in een nieuwe asfaltlaag. Sindsdien is er in competitie amper gebruik van gemaakt, maar vrijdag mochten de MotoGP-coureurs voor het eerst proeven van de nieuwe asfaltlaag. Een biljartlaken is het niet, maar coureurs genoten vrijdag van de grip op het Drentse asfaltlint.

“Het is fantastisch”, reageerde Jack Miller op een vraag van Motorsport.com Nederland. “Er zijn een paar hobbels en dat lijkt op herstelwerk, dat het asfalt niet helemaal goed gelegd is en dat ze het hebben moeten herstellen. Maar de grip is geweldig, in Moto3 zitten ze al heel dicht op het ronderecord en wij gaan ook ontzettend snel. Vanaf het begin ging het lekker en ook de manier waarop de banden werken met het asfalt lijkt heel goed te zijn. Er is niet echt een bandendrop. We reden allemaal onze beste tijden aan het eind van de eerste training op de banden waarmee we ook begonnen waren. Dat zie je niet vaak.”

MotoGP-coureurs kregen vrijdag direct de kans om in wisselende omstandigheden te rijden op het TT Circuit. In de ochtend was het droog, maar in de middagsessie regende het enige tijd waardoor ook de regenbanden van Michelin nog van stal gehaald werden. “Het voelde best goed, ook in de regen is er nog best veel grip”, zei Oliveira, die in zijn snelste regenronde slechts tien seconden langzamer was dan de snelste droge tijd. “Er zijn wel wat hobbels, maar die zijn niet veel heftiger geworden. Vooral in bocht 1 en 2 voel je ze nog. Na het achterste rechte stuk (de Veenslang) is het gevoel hetzelfde als enkele jaren geleden.”

Valentino Rossi koestert Assen sowieso al in zijn hart. Naast zijn tien overwinningen op het TT Circuit werd hij donderdag ook tot ereburger van de motorstad benoemd. “Deze plek is magisch, het is fantastisch als we hier rijden”, merkte Valentino Rossi op. “Het asfalt heeft erg veel grip, de situatie met de hobbels is stukken beter. De kwaliteit van het asfalt is uitstekend, het voelt gewoon heel goed. Met de hobbels is het nog altijd niet perfect, maar ze hebben het goed gedaan. Ik heb ervan genoten.”