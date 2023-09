MotoGP-coureurs kritisch na race in Misano met amper inhaalacties

Inhalen bleek bijzonder lastig tijdens de MotoGP Grand Prix van San Marino. De top-vier in de uitslag was in de sprintrace en de GP op zondag precies hetzelfde met Jorge Martin voor Marco Bezzecchi, Francesco Bagnaia en KTM-wildcard Dani Pedrosa. In beide races werd in de top-vier slechts één keer ingehaald. Bezzecchi plaatste in de Grand Prix in Misano een succesvolle aanval op Bagnaia, terwijl hij er in de sprintrace langs kon door een foutje van de regerend wereldkampioen. Verder hielden de coureurs vooraan hun posities vast, al werd er ook in de rest van het veld amper ingehaald.

Diverse coureurs hebben dan ook kritiek geuit over het gebrek aan spektakel dat zich momenteel ontwikkelt in de MotoGP. Daarvoor wordt hoofdzakelijk gewezen naar de huidige aerodynamische ontwikkeling met allerhande vleugeltjes, rijhoogteapparaten en de controversiële regels voor de bandendruk. Een van de grootste criticasters van de huidige situatie is Marc Marquez, die in 2019 nog met Fabio Quartararo duelleerde om de zege en in één ronde zes keer van positie wisselde met de Fransman. Hij denkt dat de races in Misano de nieuwe norm zijn in de MotoGP. "Natuurlijk, maar het is niet nieuw", oordeelt de achtvoudig wereldkampioen.

"Op een groot circuit met lange rechte stukken is het door slipstreams mogelijk om meer in te halen. Maar op dit circuit zit je met twee dingen: je haalt in zoals Brad Binder [in de sprintrace]. Al die inhaalacties waren op de limiet, maar ze waren heel goed en indrukwekkend om te zien omdat ze zo moeilijk zijn. Of je haalt op die manier in, of het is onmogelijk om in te halen. In de laatste drie ronden reed ik bijvoorbeeld 1.33.0, terwijl [Luca] Marini naderde met 1.32-laag. Ik verdedigde gewoon en daardoor kon hij mij onmogelijk inhalen. De regels blijven tot 2027, dus we moeten blijven gaan. De regels staan het toe, dus iedereen moet deze weg inslaan."

Circuit Misano te klein voor huidige MotoGP-motoren?

Aleix Espargaro ontkent niet dat de huidige MotoGP-motorfietsen een rol spelen in het probleem, maar hij denkt ook dat het circuit van Misano een belangrijke factor is. "Het ligt denk ik aan de lay-out. Dit circuit is heel klein, bijna zoals een kartcircuit, en geeft veel grip. In de huidige MotoGP, met veel goede elektronica en de vleugels, is het bijna onmogelijk om in te halen", zegt de winnaar van de Catalaanse GP. "Op dit soort circuits is het heel moeilijk. Er zijn circuits met weinig grip en circuits met veel grip, en er zijn kleine circuits zoals deze. We moeten overal racen, maar ik hou niet van dit soort circuits omdat er geen show is. Het is saai en heel klein. Maar we moeten overal racen. Het klopt dat je met deze motoren grotere lay-outs nodig hebt. Deze motoren hebben veel downforce en zijn goed in de bochten, waardoor het op kleine circuits onmogelijk is om in te halen."

Winnaar Martin houdt er intussen een andere kijk op na. Hij erkent weliswaar dat inhalen niet makkelijk is in Misano, maar de coureurs hebben in de kwalificatie wat hem betreft zelf in de hand in hoeverre inhalen ook echt nodig is. "Dit is een circuit waar het zeker moeilijker is om in te halen. Maar het kan op sommige punten", aldus de Pramac Ducati-coureur. "Maar als je de race zo snel maakt zoals wij deden, wordt het heel moeilijk. We zitten allemaal in een lijn en het voelt alsof je 27 ronden lang iedere bocht pusht. Dat maakt het moeilijker. Als we de race langzamer maken, wordt het makkelijker om in te halen. Dit is zeker niet het makkelijkste circuit om in te halen, maar er zijn circuits waar je het beter moet doen in de kwalificatie om vooraan te staan."