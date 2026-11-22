MotoGP GP van Portugal

MotoGP-coureurs eren Marc Márquez en noemen hem de GOAT

Nadat Marc Márquez zijn tiende wereldtitel in de motorsport had veiliggesteld, brachten zijn collega-coureurs hulde aan zijn talent, waarbij de meesten hem prezen als de ‘GOAT’

Rubén Carballo Rosa

Gepubliceerd: 22 nov 2026, 20:30

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Marc Márquez blijft bouwen aan zijn nalatenschap als MotoGP-coureur en als sporter die de geschiedenis in zal gaan als een van de grootsten ooit.

De tienvoudig wereldkampioen hield het hoofd koel op een moment waarop spanning onvermijdelijk was. Een achtste plaats in de Grand Prix van Portugal was genoeg om eindelijk de titel veilig te stellen waar hij al zo lang op joeg. Daarmee voltooide hij meteen de grootste comeback uit de geschiedenis van de sport.

De tiende wereldtitel geeft de status van een coureur die door velen al als de grootste uit de MotoGP-geschiedenis wordt gezien nog meer gewicht. Hij ging Valentino Rossi voorbij in het totaal aantal wereldtitels en evenaarde het record van Giacomo Agostini met acht titels in de koningsklasse. Dat kwam ook terug in zijn viering na de finish: tien treden wierpen een schaduw in de vorm van een geit, een verwijzing naar de afkorting GOAT (Greatest of All Time).

De lof voor Márquez stroomt binnen en er lijkt geen grens te zitten aan wat de Spanjaard kan bereiken. Meerdere MotoGP-coureurs prezen hem na de race in Portimão, waarbij verschillende rijders hem ook de grootste aller tijden noemden.

Márquez zelf was dankbaar voor die erkenning. "Als je rivalen mooie dingen over je zeggen en zulke krachtige uitspraken doen als erkenning voor wat je hebt bereikt, dan maakt dat me echt trots", zei hij. "Ik heb veel respect voor ze allemaal.

"Natuurlijk is er in elke competitie adrenaline en zijn er soms verhitte momenten, maar we hebben allemaal veel respect voor elkaar. Ik ga het niet over mezelf zeggen, maar ik ben heel dankbaar dat zij dat wel doen. Je rivalen zijn degenen die je groot maken."

Zo reageerde de MotoGP-grid van 2026 op de titel van Márquez.

"Allereerst wil ik Marc Márquez feliciteren. Voor mij is het iets om trots op te zijn en een voorrecht dat ik het op dit moment kan opnemen tegen de grootste coureur uit de MotoGP-geschiedenis. Dat ik na alles wat ik heb meegemaakt dicht bij zijn niveau kan komen. Ik heb hem dit al eerder gezegd: dank je, want hij helpt me elke keer dat ik tegen hem race om beter te worden. Ik leer altijd als ik met hem vecht en dat maakt me sterker voor de toekomst.

"Marc is de grootste coureur uit de MotoGP-geschiedenis en je moet altijd 100 procent zijn om hem te verslaan. Ik denk dat ik op mijn allerbeste niveau met hem om een titel kan vechten, maar de afgelopen twee jaar ben ik op geen enkel moment 100 procent geweest. Ik denk dat ik op een heel hoog niveau zit en ik ben er trots op dat ik met hem kan vechten. Maar het is volkomen duidelijk dat hij de enige coureur is tegen wie je je geen enkele fout kunt veroorloven als je hem wilt verslaan."

"Het is lastig om één ding uit te pikken, want eerlijk gezegd zou ik even moeten stilstaan bij alles wat er is gebeurd. Dat doe ik normaal gesproken ook. Nu kan ik zeggen dat het veel voldoening heeft gegeven om te vechten tegen een Marc die in zo'n goede vorm was, want uiteindelijk was hij gewoon briljant. Als hij heeft gewonnen, is dat maar om één reden: omdat hij sterk was, omdat hij de sterkste was."

"Mijn mening is hetzelfde als die van de afgelopen anderhalf jaar. Zijn wereldtitel was iets wat dit weekend moest gebeuren. Ik was een beetje verrast dat hij op safe speelde, maar dat is ook logisch gezien het jaar dat hij heeft gehad, waarin hij steeds weer van achteren moest komen.

"Na de crash van zaterdag hoefde hij niet meer risico te nemen dan hij deed. Hij heeft het meer dan wie ook verdiend, want het is duidelijk dat Aprilia het heeft laten liggen.

"Zie ik mezelf ooit mijn plaquette op de Champions’ Tower plaatsen? Natuurlijk, daarom ben ik hier. En dat hij mijn teamgenoot [in 2027] wordt en we moeten ophouden met al die lof? Iemand die zoveel voor de sport heeft gedaan en ook nog zo'n geweldige kerel is, dat is geen lof, dat is de realiteit.

"In 2027 wordt het een nieuw kampioenschap. We beginnen allemaal weer vanaf nul. Maar het is waar dat de manier waarop hij met dit kampioenschap is omgegaan, zich niet goed voelen, een pauze nemen, terugkomen en zich weer omhoog vechten... Ik denk dat dat bewondering verdient en dat we het ook in de gaten moeten houden."

"Ik denk dat de viering alles zegt. Die trap op met de GOAT. Het was echt heel mooi om te zien.

"Ik heb er niets aan toe te voegen, want toen ik 14 jaar was, was hij degene die won. [Nu ik] 27 ben, wint hij nog steeds. Het wordt tijd dat hij even gaat uitrusten, denk ik (lacht). Ik maak een grapje.

"Maar ja, hij is de grootste, de slimste en de snelste."

"Ik zag twee dagen geleden een opmerking van hem dat de snelste [versie van hem] meer in het verleden lag. Nu vind ik het mooi hoe hij mentaal met alle rijders speelt. Ik denk dat hij echt heel slim is.

"Hij is ook heel sterk. Hij is niet alleen snel. Hij heeft alles en hij is snel onder alle omstandigheden."

"Er zijn weinig woorden om hem te beschrijven, of misschien juist veel. De waarheid is dat hij, samengevat, een mentaliteit, een manier van zijn en een karakter heeft die uniek zijn. Meer nog dan alles wat hij heeft bereikt, gaat het om de manier waarop hij het bereikt, hoe hij ermee omgaat, dat hij nooit opgeeft… Anderen, veel anderen, ik zou zeggen iedereen, waren na wat hij op Le Mans heeft meegemaakt misschien niet doorgegaan. Maar hij gaat door. We zullen zien of hij er volgend jaar nog is, maar hij lijkt ongelooflijk hongerig en het is nooit genoeg voor hem. Dat is bewonderenswaardig."

"Over Marc is het eigenlijk altijd hetzelfde verhaal. Hij is indrukwekkend. Dit jaar heeft hij, nog meer dan in 2025, laten zien dat hij de beste is. Hij heeft punten goedgemaakt. Hij wist punten te pakken op momenten dat hij misschien niet kon winnen. Hij heeft gewoon zoveel ervaring en hij is de slimste. Het enige wat hij kan doen, is winnen.

"Ik denk dat het hem vorig jaar veel makkelijker afging. Vanaf het begin reed hij veel constanter vooraan. Ook het feit dat de Aprilia's iets aan snelheid tekortkwamen, maakte het hem zeker wat makkelijker. Dit jaar heeft hij diep moeten gaan en de problemen die op zijn pad kwamen moeten overwinnen. Opnieuw is het hem gelukt."

Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Marc Márquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Het is ongelooflijk wat hij heeft gedaan. Het is geweldig. Om dit te boven te komen, is fantastisch. Die gast is een absolute freak. Wat hij in zijn tijd hier heeft gedaan, en dat hij nog steeds staat waar hij staat, beter rijdt dan ooit, constant en snel is, dat is behoorlijk bijzonder. Dus ja, ik ben een grote fan.

"Ik denk dat het vrij duidelijk is [dat hij de GOAT is]."

"Marc verdient het. Ik ben echt blij voor hem. Hij verdient het omdat hij dit seizoen veel heeft geleden. Het is waar dat Martín het ook moeilijk heeft gehad, maar als we de motoren vergelijken, was de Aprilia misschien iets beter dan de Ducati. Dus ik ben echt blij voor hem. De beste coureur uit de geschiedenis? Hij is zeker een van de besten."

"Wat vind ik van wat Marc dit jaar heeft bereikt? Geweldig."

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- Het Motorsport.com-team

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