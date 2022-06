MotoGP-coureurs in dubio over strategie: “Het wordt een jungle”

De temperatuur van het asfalt liep zaterdag tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Catalonië op tot zo’n 60 graden Celsius. Het zijn zelfs voor de MotoGP extreme omstandigheden. Op zondag verwachten de experts ook dergelijke temperaturen. Het zorgt ervoor dat coureurs in tweestrijd zitten over de aanpak voor de race: aan het begin pushen om in vrije lucht te kunnen rijden, of de eerste helft van de race rustig aanpakken om aan het eind nog een aanval te kunnen doen.

“Het is belangrijk een goede start te maken en dan de banden zo goed mogelijk te managen”, zegt Alex Rins, die zondag als zevende vertrekt. “We zitten close op snelheid met Aleix [Espargaro], Fabio [Quaratarar] en Pecco [Bagnaia]. Degene die de banden het beste onder controle heeft, zal de race winnen. Natuurlijk zijn er twijfels over de hards of mediums. Bij de hardste band kost het een paar ronden om die op temperatuur te krijgen, maar die blijft dan wel constant. De medium geeft meer grip en meer tractie, maar gaat ook sneller kapot. We moeten zien wat dat betekent voor de race.”

Rins houdt in het geval van de medium rekening met een drop van zo’n zeven tienden per ronde. Dat is zelfs voor MotoGP-begrippen zeer fors. VR46-coureur Luca Marini denkt dat rijders in de eerste paar ronden ten aanval zullen trekken. “Het wordt een jungle”, omschrijft de Italiaan, “en wij zullen er zijn om te feesten.” Het verschil tussen de verschillende compounds is volgens Marini minimaal en dat maakt het heel moeilijk om een goede keuze te maken. “Het verschil is niet groot en ik weet nog niet waar ik mee ga rijden.” De crux is het verkeer dat voor hem zal zitten: “Als je achter anderen rijdt, vliegt de bandendruk voor en achter omhoog.”

Van alle rijders op de grid hebben de coureurs vooraan het meest eenvoudige, zeker als ze in de eerste ronden aan de leiding kunnen rijden. Aleix Espargaro maakt al het hele weekend indruk, maar op versleten rubber zijn Fabio Quartararo en Francesco Bagnaia misschien nog wel iets sterker. “Degene die de meeste ronden vooraan rijdt, heeft een voordeel op de andere coureurs”, zegt Marini. “De druk in de band zal stijgen en de voorkant begint te blokkeren als de druk oploopt. Dan wordt het lastiger om inhaalacties te plaatsen. Het is duidelijk dat de mannen vooraan zullen proberen om van kop af aan te gaan.”

"Slim zijn? We willen allemaal winnen"

Marini voegt toe dat de mannen op de eerste rij ‘slim genoeg’ zijn om in de huidige omstandigheden een vlakke race te rijden en de achterband tot het eind te sparen. “Je moet niet alleen slim zijn, je moet ervaring hebben en de motor goed kennen”, reageert polesitter Espargaro. “Op hetzelfde moment willen we ook allemaal winnen. Je moet een compromis vinden en de grens tussen winst en verlies is heel dun. De band over de kling jagen en dan als een baksteen zinken is ook mogelijk. Het is een dunne lijn en de man die het dichtst bij die lijn blijft, kan zondag winnen.”

Met de constante omstandigheden en meer grip voelt ook Quartararo zich beter. “Het gevoel was goed, maar we kwamen erachter dat er gewoon geen grip was”, aldus de wereldkampioen. “We hebben een paar dingen veranderd die ons geholpen hebben, maar met de toenemende grip voelt het steeds beter. Het ging meer om de omstandigheden dan om de motor. Het gaat beter, morgen moeten we zien hoe het gaat.”

Of die omstandigheden zondag tijdens de race ook zo goed zijn, moet blijken. Het Dunlop-rubber dat achtergelaten wordt door de Moto2-rijders zorgt vaak voor een andere dynamiek dan waar de rijders vooraf rekening mee houden. “Je kunt niet pushen, je moet de band sparen en hopen dat je het eind van de race haalt”, schetst Andrea Dovizioso het scenario. “Voor de meeste rijders wordt deze race een nachtmerrie omdat je weinig grip hebt. Je kunt niet hard remmen als de grip aan de achterkant zo laag is, je moet anders remmen, de slipstream telt mee en de warmte van de andere motoren. Het wordt heel lastig morgen.”