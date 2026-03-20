MotoGP-coureurs bezorgd over 'zeer vuil' circuit Goiânia na overstromingen

De MotoGP keert na 22 jaar afwezigheid terug naar Brazilië, waarbij het grondig gerenoveerde Autódromo Internacional Ayrton Senna het decor vormt voor de tweede race van het seizoen. De raceweek begon echter met extreem weer op maandag, waarbij delen van het circuit onder water kwamen te staan en de tunnel naar de paddock tijdelijk onbereikbaar was.

Een nieuwe zware regenbui op dinsdagmiddag verergerde de situatie, terwijl er voor de rest van de week opnieuw regen wordt voorspeld. De organisatie heeft hard gewerkt om de omstandigheden te verbeteren en zette meerdere tankwagens in om het asfalt te drogen. Daarnaast hielp een groep van dertig gevangenen mee aan onderhoudswerkzaamheden, als onderdeel van een re-integratieprogramma.

Hoewel het asfalt inmiddels droog is en stilstaand water is verwijderd, bestaat er nog steeds zorg over vuil en modder die op het circuit terecht zijn gekomen. Verschillende coureurs konden woensdag tijdens de track walk alvast een eerste indruk krijgen van de omstandigheden.

"Laten we zien wat er vrijdag gebeurt met al die regen en overstromingen, want het kan nog verrassingen opleveren", zegt Honda-coureur Joan Mir. "Ze zeggen dat het circuit dinsdag nog redelijk in orde was, maar toen de overstromingen kwamen, werd de baan erg vuil. Waarschijnlijk is het schoonmaken niet perfect als het water wegtrekt. Overstromingen brengen vuil mee de baan op en dat kan lastig zijn, maar we zullen het zien."

Genoeg grip

Tech3-coureur Enea Bastianini geeft toe dat de rijders vrijdag een lastige start van het weekend kunnen krijgen, voordat er rubber op de baan wordt gelegd. "Eerlijk gezegd is het erg vuil, het asfalt was volledig rood en de eerste training zal waarschijnlijk heel zwaar voor ons zijn", zegt hij. "Maar we moeten ervan genieten en proberen vanaf de eerste training het maximale eruit te halen."

Yamaha-rijder Álex Rins benadrukt dat het belangrijk is dat de startgrid schoon blijft om problemen bij de start te voorkomen. "Er zal morgen waarschijnlijk maar één schone lijn zijn", zegt hij. "Maar dat is hetzelfde als in Qatar en Indonesië. Misschien ziet het circuit er wat vuiler uit dan andere banen door de regen en modder, maar ze zijn het nu aan het schoonmaken. Het is belangrijk dat ook de startposities schoon zijn, zeker voor de oefenstarts. Maar ze blijven eraan werken."

Het circuit van Goiânia stond blank na de overstromingen van dinsdag.

De hevige regenval eerder deze week kwam voor velen onverwacht, en de civiele bescherming van Goiânia moest dinsdag zelfs een waarschuwing afgeven voor de stad.

Pramac-coureur Jack Miller is ervan overtuigd dat het circuit in volledig natte omstandigheden veel grip zal bieden, maar waarschuwt voor verraderlijke situaties bij wisselende weersomstandigheden.

"Ik denk dat het grootste probleem zal zijn om het vuil van de baan te verwijderen. Het is een nieuw circuit waar veel werk is verricht, dus dat is ergens wel te verwachten", zegt Miller. "Ze doen uiteraard hun best om het schoon te maken. Ik denk dat de baan in volledig natte omstandigheden veel grip zal hebben, puur afgaande op het asfalt. Maar het wordt lastig als je een situatie krijgt die half nat en half droog is."

"Als er niet genoeg water ligt om de vuile plekken nat te houden, ontstaat er een soort slijmlaag op de baan doordat het vuil in modder verandert. Dat maakt het lastig om je aan te passen. Maar het asfalt zelf ziet er echt heel erg goed uit. Ik denk dat het in de regen veel grip zal bieden, dus wat mij betreft mag het regenen. Maar 31 ronden hier in de regen wordt wel een lange zit."

Voor vrijdag en zaterdag wordt opnieuw regen verwacht, al lijkt het op de racedag droog te blijven. Ducati-coureur en tweevoudig MotoGP-wereldkampioen Francesco Bagnaia noemde de situatie op dinsdag "behoorlijk kritiek", waarbij vooral de laatste twee bochten hem zorgen baren voor de rest van het weekend.

"Laten we hopen dat het niet meer gaat regenen, want anders worden de omstandigheden lastig, vooral voor de laatste twee bochten, omdat het daar snel onder water loopt. Dinsdag was de situatie behoorlijk kritiek. Ik was hier op het circuit en het was zwaar", zei Bagnaia tegen de Italiaanse tak van Sky Sports. "Maar hoe dan ook, we zijn overal op voorbereid en het circuit zelf is eigenlijk heel mooi."