Waarom MotoGP-coureurs de bandenslijtage in Barcelona vrezen

In de meeste MotoGP-races van tegenwoordig moeten coureurs met een zekere reserve rijden om ervoor te zorgen dat ze aan het eind van de race nog genoeg rubber over hebben om heelhuids aan de finish te komen. Afgelopen weekend in Mugello was dat overigens niet het geval. Waar het tempo in voorgaande jaren op de Italiaanse omloop altijd gedrukt werd aan het begin van de wedstrijd, ging Fabio Quartararo er de vorige zondag vandoor. Zijn tijd was vijftien seconden sneller dan de snelste MotoGP-race die tot dat moment verreden was op het circuit van Mugello.

Opgebrand rubber

In Barcelona hebben coureurs te maken met een hele andere uitdaging en dat heeft vooral te maken met het karakter van de baan. Het Circuit de Barcelona-Catalunya heeft veertien bochten waarvan er acht naar rechts gaan. De meeste rechtse bochten zijn lange doordraaiers. Coureurs brengen daardoor enorm veel tijd door op de rechterkant van de band. “Dat is zeker een sleutelfactor hier in Barcelona”, zei Jack Miller vrijdag tijdens zijn perspraatje: “Je hebt hier veel bochten naar rechts waarin je makkelijk wielspin krijgt. Dan heb ik het over de bochten drie, vier en zeven, maar ook de laatste bochten waar je naar beneden duikt. Je zit veel tijd op die kant van de band en met de wielspin kun je het rubber snel opbranden. Je moet zeker voorzichtig zijn met je rechterhand [voor het bedienen van de gashendel]. Je moet voorzichtig zijn…”

Als je dan iets te veel vraagt aan het begin van de race, komt je dat aan het eind duur te staan. Ducati-coureur Miller vervolgde: “Het is altijd zo geweest in Barcelona, al zo lang ik hier met de MotoGP-motor rijdt. Als je niets meer over hebt aan het eind van de race, kun je in korte tijd heel veel tijd verliezen. Ik scoorde mijn eerste top-tien in de MotoGP hier in Barcelona. Ik weet nog dat ik verschillende rijders inhaalde in de laatste ronden. Ik haalde [Hector] Barbera bij en hij had gewoon geen rubber meer op de rechterkant van zijn band. Hij kon gewoon niet meer insturen [zonder te crashen].”

Ook topfavoriet kent twijfel

Racewinnaar Fabio Quartararo had vorig jaar al een grote voorsprong toen zijn achterband tegen het eind van de race versleten was. De Fransman verloor veel tijd in de slotfase, maar hield de leiding in de wedstrijd net vast voor de latere MotoGP-kampioen Joan Mir. In de vierde training op zaterdagmiddag liet Quartararo er opnieuw geen twijfel over bestaan dat hij op basis van het racetempo de grote favoriet is voor de overwinning in Barcelona. Hij reed in de dertig minuten durende sessie twee runs: eentje met een medium achterband en de tweede run op de hardste compound die Michelin inzet. Hij was een van de zes die de medium probeerde tijdens de training, de anderen kwamen allemaal met de hardste compound in actie. De soft is naar verwachting niet bruikbaar omdat het simpelweg te warm is.

Quartararo was in de vierde training met afstand de snelste. De Fransman reed acht rondjes in de 1.39. De andere coureurs op de baan reden geen enkel rondje in de 1.39. Maar ook voor Quartararo is nog niet duidelijk welke banden hij gaat gebruiken en welke invloed dat heeft op de slijtage. “In de vierde training hebben we beide banden geprobeerd. Ze werkten beide heel goed, dus ik weet nog niet welke we gaan gebruiken”, zei Quartararo. Hij vindt de situatie niet helemaal vergelijkbaar met hoe het vorig jaar was. “Toen reed iedereen op de softs [omdat het koud was], de banden zijn iets anders. Nu is de band constanter. Vanochtend reed ik nog steeds rondjes 40-hoog op een band die 24-25 ronden oud was. We weten dat de medium compound de volledige race kan doen met aardige rondetijden, we zullen alle cijfers nog een keer op een rijtje moeten zetten en een besluit nemen.”

Ondanks dat Quartararo dus vertrouwen heeft in het rubber voor de race, zal ook hij met enige reserve willen rijden aan het begin van de race. In die eerste ronden zal de dynamiek van de race duidelijk worden: Of Quartararo komt op kop en doet een poging om weg te rijden of de Ducati’s maken een betere start en drukken het tempo aan het begin van de wedstrijd. Of krijgen we nog een twist en wordt het een regenrace? Want ook regen is volgens de weersverwachting niet helemaal uitgesloten...