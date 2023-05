MotoGP-coureurs balen in Le Mans van inconsistentie stewards

Francesco Bagnaia moest twee weken geleden bij de Spaanse Grand Prix een positie inleveren voor een pittige inhaalactie op Jack Miller. Zaterdag ging de regerend wereldkampioen in de sprintrace in Le Mans een hard gevecht aan met Marc Marquez. Dat resulteerde in een agressieve inhaalactie van Marquez, waarbij zijn Honda licht contact maakte met de Ducati van 'Pecco' bij de Dunlop-chicane. De actie van de Spanjaard bleef onbestraft. Bagnaia is daar content mee, maar hij geeft toe dat hij zelf bang was om, net als in Jerez, een straf te krijgen toen hij Marquez probeerde in te halen - wat hij deed in ronde tien. Bagnaia finishte uiteindelijk in de sprintrace als derde.

"Ik zei gewoon tegen hem [Marquez, na de race] dat het altijd zo moet zijn, met stevige gevechten; dat we dat moeten kunnen doen en niet bang moeten zijn voor straffen, want eerlijk gezegd was ik bang achter hem," zei Bagnaia over zijn gevecht met Marquez. "Ik had twee kansen in bocht 7 en ik zei tegen mezelf: 'ga ik of niet?' Want als je hem raakt - waar we het gisteren [in de vergadering met de stewards] over hadden - moet je een positie inleveren. Dus ik was voorzichtig."

Tijdens de vergadering van de veiligheidscommissie op vrijdag sprak FIM-hoofdsteward Freddie Spencer met de rijders over de stewards van de MotoGP in 2023, na de vele incidenten in de eerste wedstrijden. Oud-wereldkampioen Spencer verduidelijkte welke acties niet toelaatbaar zijn. Elke aanraking tijdens het inhalen of elk contact dat een rijder benadeelt, wordt bestraft. Tijdens de sprintrace in Le Mans waren er verschillende van dit soort incidenten, waardoor meerdere rijders hun frustratie uitten over het voortdurende gebrek aan consistentie van de stewards.

Marini en Aleix Espargaro zijn klaar met de stewards

Zo vond VR46-coureur Luca Marini de vergadering tijdverspilling. Hij zei: "Ik ben echt boos over de beslissing van de wedstrijdleiding vandaag, want het is vreemd dat we gisteren over alles hebben gesproken. Ze zeiden dat het inleveren van een positie door Pecco in Jerez [voor het maken van contact tijdens het inhalen] correct was. Waarom passen ze vandaag niet dezelfde regel toe? Doordat [Brad] Binder me van de baan duwde, raakte Marquez de motor van Pecco toen hij hem inhaalde. Er is geen consistentie. Het is vreemd. Aan het einde van de vergadering vroeg ik: 'dus nu is de regel: als je contact maakt, een positie wint en een gevolg veroorzaakt voor een andere rijder, moet je één positie inleveren?' Ze zeiden ja. Vandaag zagen we een duidelijk voorbeeld hiervan en ze pasten de regel niet toe. Dat maakt me boos, want als Binder één positie zou zakken, had ik vandaag tweede kunnen worden. Neem een beslissing, houd dezelfde regel aan voor het seizoen en kom het volgende seizoen met veranderingen."

Aleix Espargaro, die betrokken was bij een aantal pittige acties, wil niet dat de media hem nog vragen stellen over de stewards. De Aprilia-rijder vindt dat het "geen zin heeft" om over hun inconsistentie te blijven praten. "Vanaf vandaag tot Valencia, vraag het alsjeblieft niet want ik zal niet reageren. Het heeft geen zin, het gaat helemaal nergens over. Ik zal proberen zoveel mogelijk van het leven te genieten. Ik zal rijden zoals ik me voel en probeer correct te blijven, ik ben een nette coureur. Als ik iemand raak en ze willen me bestraffen, zullen ze me bestraffen. We zien dezelfde acties een paar keer in Jerez en vandaag was er geen reactie."

"Hard racen hoort bij MotoGP"

Marc Marquez is ook gefrustreerd over de voortdurende discussie. Hij vindt dat alle bestrafte ongelukken in 2023, afgezien van zijn eigen botsing met Miguel Oliveira bij de seizoensopener in Portugal, race-incidenten waren. De Honda-coureur is van mening dat hard racen hoort bij de MotoGP. Het bestraffen van kleine incidenten zal alleen maar een negatief effect hebben op het racen. "Voor mij is de situatie duidelijk: we moeten stoppen met praten over deze race-incidenten", zei Marquez. "Het is dom. Ik vond het fijn dat de stewards naar de veiligheidscommissie kwamen, dat waardeer ik zeer. Er waren vijftien rijders en iedereen had zijn mening. Volgens mij is alles wat er dit jaar is gebeurd een race-incident, alleen mijn incident moest bestraft worden. Want dat was een grote fout. Toen begonnen ze te praten over meer straffen en verschillende waarschuwingen."

"Dit is MotoGP, soms heb je kleine contacten zoals vandaag die je niet kunt vermijden. Soms wil een rijder aan de buitenkant niet opgeven en heb je geen ruimte. Als je een grote fout maakt, zoals ik deed in Portimao, moet dat bestraft worden. Maar voor de rest zien de mensen dat soort shows graag. Als we heel streng gaan zijn op die situaties, zullen we het elk weekend over dit soort dingen hebben. Het wordt dan heel moeilijk om in te halen. Het is mijn elfde jaar in de MotoGP; toen ik begon... toen was het natuurlijk het ander uiterste. We hebben iets ertussenin nodig."

"We worden het nooit eens"

Fabio Quartararo heeft dit seizoen ook geklaagd over de stewards. De Fransman denkt dat er nooit iets zal veranderen omdat geen van de rijders het eens kan worden over welke incidenten straf verdienen. "We zijn met 22 rijders. Dan zijn er drie mensen van de stewards. Het is moeilijk om iedereen het eens te laten worden over één ding. Mijn incident in Jerez [botsing met Oliveira], sommige rijders zeiden dat ik de crash had kunnen voorkomen. Andere rijders zeggen dat het onmogelijk was. Hoe dan ook, er zal altijd iemand zijn die het niet met je eens is. We klagen allemaal, maar uiteindelijk zal iemand het met je eens zijn en iemand zal klagen. Dus uiteindelijk zal niemand het eens zijn."