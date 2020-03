MotoGP beter omgegaan met coronavirus dan “aarzelende” F1

De uitbraak van het COVID-19 virus, dat wereldwijd al meer dan 600.000 mensen heeft besmet en meer dan 30.000 slachtoffers heeft gemaakt, heeft ervoor gezorgd dat nagenoeg alle race-evenementen in de eerste fase van het jaar zijn afgelast. De eerste acht Formule 1-races zijn reeds geschrapt, de MotoGP heeft al vijf wedstrijden geannuleerd of verplaatst.

De Formule 1 liet een slechte indruk achter door de seizoensopener in Melbourne pas luttele uren voor de start van de eerste vrije training af te blazen. De topklasse van de motorsport trok al een week voor de eerste race van het jaar in Qatar de stekker uit het evenement. De daaropvolgende races in Thailand, Amerika, Argentinië en Spanje werden ruim van tevoren afgelast. Op de vraag de handelswijze van beide kampioenschappen te vergelijken, zei Puig in gesprek met Motorsport.com: “Ik denk dat we heel trots moeten zijn op de organisator van ons kampioenschap. Dorna heeft alle beslissingen met het hoofd genomen, stap voor stap, en altijd geluisterd naar de meningen van de gezondheidsautoriteiten [van elk land]. Met die informatie heeft men geëvalueerd wat wel en niet mogelijk was. Het is interessant hoe de gehele groep die in het WK werkt beschermd is. Als we dat vergelijken met de Formule 1, met voetbalcompetities of het Internationaal Olympisch Comité, hebben zij zeer aarzelend opgetreden. Dorna heeft gedaan wat het moest doen.”

Afgelopen week werden na ellenlange discussies de Olympische Spelen officieel uitgesteld, evenals het EK Voetbal. Puig heeft niets dan lof voor Dorna CEO Carmelo Ezpeleta: “Vanaf het eerste moment waren ze zich bewust van de grootte van dit probleem. Daar moet je slim voor zijn, en dat is Carmelo Ezpeleta.”

Eind maart maakten Dorna en de FIM bekend dat de Spaanse Grand Prix op Jerez van 3 mei uitgesteld is. De verwachting is dat begin april bekendgemaakt wordt dat ook de Franse ronde niet op de geplande datum verreden wordt.

Met medewerking van MotoGP-verslaggever Oriol Puigdemont