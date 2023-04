MotoGP maakt circuit en datum voor seizoensopener 2024 bekend

Het huidige MotoGP-seizoen is nog maar drie Grands Prix oud, maar inmiddels is bekendgemaakt dat Qatar 2024 gaat openen. Het circuit in Losail liet die eer dit jaar aan Portugal, dit omdat er vanwege de Formule 1 aan de baan gewerkt wordt. De race op het schiereiland vindt dit jaar half november plaats. Volgend jaar strijkt het circus in het weekend van 8 tot en met 10 maart neer in de woestijn. Daarnaast bevestigt de MotoGP ook diverse testdata voor 2024. Van 6 tot en met 8 februari mogen de teams aan de slag in Maleisië. Later die maand testen ze verder in Qatar. Kort na de Grand Prix van Valencia, die dit jaar eind november plaatsvindt, vindt er een eendaagse test plaats als voorbereiding op het nieuwe jaar.

"De datum voor de Grand Prix van Qatar in 2024 mag nu bekend worden gemaakt", meldt de MotoGP. "De voorlopige datum die aan de FIM is voorgesteld, is 8 tot en met 10 maart. De MotoGP is druk aan het werk om Qatar weer in de schijnwerpers te krijgen als seizoensopener. Vóór de uitzondering in 2023, dit vanwege een uitgebreide renovatie van het circuit, opende Qatar de afgelopen zestien seizoenen achtereenvolgend het kampioenschap. Dat zal volgend jaar opnieuw gebeuren. De GP in Qatar van 2023 wordt op 19 november gehouden en is de voorlaatste ronde van het jaar. Minder dan vier maanden later keert de MotoGP er terug voor de seizoensopener. Het testen voor 2024 gebeurt al in november. Kort na de seizoensfinale van 2023 kunnen we tijdens een eendaagse test al proeven aan de grid van volgend jaar. Het Circuit Ricardo Tormo in Valencia, waar de laatste race van het jaar plaatsvindt, zal de eendaagse test op dinsdag 28 november 2023 organiseren."

De MotoGP-kalender van 2023 bestond in eerste instantie uit 21 Grands Prix, maar woensdag werd bekendgemaakt dat het nieuwe circuit in Kazachtstan nog niet klaar is en dus nog niet gehomologeerd kan worden. Dit betekent dat de MotoGP-coureurs dit jaar op 20 verschillende circuits rijden.