In Oostenrijk deed Francesco Bagnaia opnieuw uitstekende zaken in de strijd om de MotoGP-wereldtitel. De Ducati-rijder won zowel de sprintrace als de Grand Prix op de Red Bull Ring door in beide races af te rekenen met Brad Binder. Doordat Jorge Martin op zondag niet verder kwam dan P7, heeft Bagnaia zijn voorsprong in de titelstrijd uitgebreid tot 62 punten, terwijl nummer drie Marco Bezzecchi inmiddels 68 punten achterstand heeft. De achtervolgers zullen de jacht op de regerend wereldkampioen dit weekend echter weer openen tijdens de Grand Prix van Catalonië, waarmee eveneens een double-header wordt afgetrapt. Kunnen Martin en Bezzecchi hun achterstand op Bagnaia verkleinen, of loopt de WK-leider opnieuw verder weg bij de concurrentie?

De MotoGP Grand Prix van Catalonië wordt verreden op zondag 3 september 2023. Zoals gebruikelijk is de koningsklasse de afsluiter van het raceweekend met een starttijd van 14.00 uur. De uitzending van Ziggo Sport begint echter al om 13.10 uur met een uitgebreide voorbeschouwing, waarna Frank Weeink en Barry Veneman vanaf 13.55 uur het liveverslag verzorgen.

De MotoGP-race op het Circuit de Barcelona-Catalunya zit zondag achter de betaalmuur. Zowel klanten van kabelaar Ziggo als abonnees bij andere providers kunnen de race zien via het kanaal Ziggo Sport Racing. Wel is daar een abonnement op Ziggo Sport Totaal voor nodig. Dit pakket bestaat uit zes sportzenders en kost 14,95 euro per maand. De voorbeschouwing op de race is eveneens te zien via Ziggo Sport Racing, al kun je daarvoor ook inschakelen bij Ziggo kanaal 14 en Ziggo Sport Select.

Sessie Datum Tijden Eerste vrije training Vrijdag 1 september 10.45u - 11.30u Training Vrijdag 1 september 15.00u - 16.00u Tweede vrije training Zaterdag 2 september 10.10u - 10.40u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 2 september 10.50u - 11.05u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 2 september 11.15u - 11.30u Sprintrace Zaterdag 2 september 15.00u Warm-up Zondag 3 september 09.40u - 09.50u GP van Catalonië Zondag 3 september 14.00u

Wat kost Ziggo Sport?

Ziggo Sport heeft de uitzendrechten van de MotoGP, Moto2 en Moto3 in handen voor Nederland. Voor Ziggo-klanten is de actie daardoor vaak te volgen via het gratis en openbare kanaal 14, terwijl klanten van andere providers meestal kunnen inschakelen bij Ziggo Sport Select. De Catalaanse GP wordt echter uitgezonden via Ziggo Sport Racing, waardoor ook Ziggo-klanten een abonnement op het zenderpakket Ziggo Sport Totaal nodig hebben. Voor 14,95 euro per maand krijg je zes extra sportzenders, waarmee je naast motorsport ook autosport, voetbal, golf, tennis, padel en atletiek kunt volgen.

MotoGP kijken met de Videopass

De MotoGP-actie is in Nederland ook te volgen via de eigen streamingdienst van het kampioenschap: de MotoGP Videopass. Naast de trainingen, kwalificaties en races van de MotoGP, Moto2 en Moto3 zijn er ook voor- en nabeschouwingen te zien via het platform, evenals historische races, achtergronden en persconferenties. Internationale experts verzorgen de analyses en het commentaar bij de sessies en doen dat in het Engels. Een optie voor Nederlands commentaar is er niet. Een jaarabonnement op de Videopass kost 139,99 euro, met livetiming erbij komt het bedrag uit op 148,99 euro.

Moto2 live: GP van Catalonië

Datum: zondag 3 september 2023

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten en Ziggo Sport Select (kanaal 401 voor Ziggo-klanten, 233 voor KPN-klanten en 160 voor T-Mobile-abonnees)

Start uitzending: 11.50 uur

Start race: 12.15 uur

De Moto2-race op het Circuit de Barcelona-Catalunya wordt verreden op zondag 3 september 2023 en vindt plaats in de aanloop naar de MotoGP-race. De wedstrijd met Nederlanders Bo Bendsneyder en Zonta van den Goorbergh begint om 12.15 uur, al begint de uitzending van Ziggo Sport om 11.50 uur met een voorbeschouwing. Vanaf 12.10 uur nemen Iwan van der Valk en Nigel Walraven het liveverslag voor hun rekening. De actie is voor Ziggo-klanten te zien via het openbare kanaal 14, abonnees van andere providers kunnen inschakelen bij Ziggo Sport Select en Ziggo Sport Racing. Beide zenders behoren tot het Ziggo Sport Totaal-pakket, dat 14,95 euro per maand kost.

Moto3 live: GP van Catalonië

Datum: zondag 3 september 2023

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten en Ziggo Sport Select (kanaal 401 voor Ziggo-klanten, 233 voor KPN-klanten en 160 voor T-Mobile-abonnees)

Start uitzending: 10.45 uur

Start race: 11.00 uur

De race-actie in Montmeló wordt zondag 3 september 2023 afgetrapt met de Moto3-race, waarin de Nederlander Collin Veijer aan de start verschijnt. Ziggo Sport begint om 10.45 uur aan de uitzending met een korte voorbeschouwing, waarna Iwan van der Valk en Nigel Walraven vanaf 10.55 uur het liveverslag verzorgen. Om 11.00 uur begint vervolgens de Moto3-race, die voor klanten van Ziggo live en gratis te zien is op het openbare kanaal 14. Abonnees van andere providers kunnen de actie volgen door het Ziggo Sport Totaal-pakket aan te schaffen en in te schakelen bij Ziggo Sport Select of Ziggo Sport Racing.